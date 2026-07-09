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[BS현장] ‘야구여왕2’ 승률 6할 넘어 고척돔까지…“지지 않는 팀 만들 것”

입력 : 2026-07-09 15:24:10 수정 : 2026-07-09 15:24:09

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야구여왕2가 돌아온다. 채널A 제공
야구여왕2가 돌아온다. 채널A 제공

시즌1에서 가능성을 입증한 블랙퀸즈가 더욱 강해진 전력과 국제전 무대를 품고 돌아왔다. 

 

9일 서울 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 한 카페에서는 채널A 스포츠 예능 '야구여왕2' 기자간담회가 열렸다. 현장에는 신재호 PD, 강숙경 작가, 추신수, 김온아, 송아, 아야카, 장수영, 주수진, 박하얀이 참석했다.

 

야구여왕2는 각 종목의 스포츠 레전드 선수들이 블랙퀸즈로 뭉쳐 전국대회 우승을 목표로 성장해 나가는 스포츠 버라이어티다. 

 

지난 3월 종영한 시즌1은 투수 장수영, 타자 송아, 온타니 김온아 등 여자 야구계를 뒤흔든 새로운 에이스들을 발굴하며 큰 사랑을 받았다. 여기에 박세리 단장과 추신수 감독, 이대형·윤석민 코치의 세심한 지도 아래 각 종목 레전드들이 하나의 팀으로 성장해가는 과정은 뭉클한 감동을 선사하며 프로야구 팬들의 마음까지 사로잡았다.

 

시즌1을 총 4승 4패로 마무리한 블랙퀸즈는 재정비를 거쳐 시즌2에서 새로운 도전에 나선다.

 

신 PD는 "차별화 되는 지점은 '실력'이다. 무조건 달라져야 한다고 생각했다"며 "마지막에 추신수 감독님의 '스포츠는 지면 아프다'라는 말이 강하게 남았다. 시즌2에는 지지않는 최강의 팀을 만들겠다는 마음으로 선수들도 보강하고, 철저히 준비했다"고 전 시즌과의 차별점을 짚었다.

 

강 작가는 새 선수들의 합류를 관전 포인트로 짚었다. 이번 시즌에는 올림픽과 아시안게임, 전국체전 메달리스트들이 대거 도전장을 내민 만큼 한층 막강해진 전력과 치열한 경쟁이 예고된다.

 

강 작가는 "시즌2 트라이아웃에 운동선수 출신 308명이 지원했다. 종목만해도 47개, 현역인 선수도 있었다. 그 안에서 선발했기 때문에 기대해주셔도 좋다"고 말했다.

야구여왕2가 돌아온다. 채널A 제공
야구여왕2가 돌아온다. 채널A 제공

시즌2는 이전보다 한층 커진 규모와 전력으로 돌아온다. 블랙퀸즈는 비시즌 동안 꾸준한 훈련을 이어가며 투구와 타격, 수비, 주루 등 전 부문에서 기량을 끌어올렸다. 국내 팀과의 대결을 넘어 국제전으로 세계관도 확장했다. 

 

강 작가는 "이미 국제전에 최적화된 선수들이었다. 외국팀과 경기를 할 때 더 열정적으로 승부욕에 불타던 선수들이었기에 훨씬 더 팬분들께 멋진 모습 보여드릴 수 있을 것 같다"고 국제전 확대 배경을 설명했다.

 

시즌1에 이어 시즌2에서도 지휘봉을 잡은 추신수 감독 역시 국제전에 대한 선수들의 각오를 높이 평가했다. 그는 "국제전은 대한민국이라는 타이틀을 걸고 하는 경기다. 선수들 모두 그 의미와 마음가짐을 이미 잘 알고 있었기 때문에 제가 특별히 메시지를 줄 필요는 없었다"고 말했다.

 

오히려 본인이 긴장을 많이 했다. 추 감독은 "선수들이 내 맘처럼 따라와주면 좋겠지만 그게 어렵기 때문에 판단하는 것에도 어떻게 냉정해야 하는지 그런 부분이 힘들었다. 선수때보다 감독일 때가 더 생각이 많아지고 떨리더라"라고 얘기했다.

 

이어 "야구는 알면 알수록, 실력이 늘면 늘수록 어려운 스포츠다. 여자 야구라서 계산이 안서는 게 사실이다. 판단하는 것에 대해 어려움이 많았던 건 사실이고, 처음하는 감독이다보니 실수, 판단미스가 있었다. 이번 시즌에도 안 한다고 할 순 없지만, 그런 경험을 하다보니 코치와 더 많은 대화를 하게 됐고, 저만의 판단보다는 의논하는 경우가 많았다"고 말했다.

야구여왕2가 돌아온다. 채널A 제공
야구여왕2가 돌아온다. 채널A 제공

다만 시즌2에는 승률 6할 달성 실패 시 팀 해체라는 조건이 걸렸다. 이에 대해선 선수들이 6할 달성을 꼭 이루겠다고 다짐했다. 

 

장수영은 "시즌1 마지막 경기를 져서 아쉬움이 있었다. 이번 시즌을 통해 더 막강해진 만큼 6할을 달성해서 시즌3까지 이어가겠다"고 포부를 드러냈다.

 

주장 김온아는 "새로운 팀워크로 단단해졌다. 보여줄 수 있는 팀 컬러는 '원팀'"이라며 "시즌1 때는 잡도리하는 캡틴으로 비쳤는데, 시즌2에선 선수들이 시즌1보다 단체 훈련을 하는 것 처럼 주장을 많이 도와주고 있다"며 달라진 팀워크를 보이겠다고 밝혔다. 

 

아야카는 "저번 시즌 때 어깨 부상 때문에 투구가 어려운 부분이 있었고, 잘하지 못한 것에 대한 아쉬운 마음이 컸다"며 "시즌2에는 몸관리에 신경을 많이 썼고, 컨디션이 좋다. 투수 훈련도 많이 해서 기대주시면 좋을 것 같다"고 말했다.

 

끝으로 제작진은 프로그램이 여자 야구 저변 확대의 계기가 되길 바란다는 뜻을 전했다.

 

신재호 PD는 "한국여자야구연맹과 긴밀하게 소통하고 있다. 연맹에서도 야구여왕을 통해 신규 선수들이 많이 늘었다고 할 정도로 여성 야구에 대한 관심이 커지고 있어 감사하다"며 "야구여왕이 여자 야구의 존재를 알리고 선수들에게 더 많은 관심이 이어지는 계기가 됐으면 좋겠다. 최종 목표는 고척돔에서 경기를 치르는 것"이라고 밝혔다.

 

강숙경 작가 역시 프로그램의 지속적인 성장을 기대했다. 그는 "선수들은 몇 달 동안 매일 훈련하지만 방송 회차에 맞춰 경기를 치를 수밖에 없는 현실이 아쉽다"며 "프로그램이 오래 사랑받아 선수들이 더 많은 실전 기회를 얻고, 나아가 채널A에서 여자 야구 리그가 열려 모든 경기가 중계되는 날이 왔으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

 



신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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