하이로닉, ‘미글로우(MIGLOU)’ 의료기기 품목 인증

하이로닉이 2.45GHz 마이크로웨이브(극초단파) 기술을 적용한 의료기기 ‘미글로우(MIGLOU)’의 식품의약품안전처 품목허가를 취득했다고 9일 밝혔다.

이번에 인증받은 미글로우는 마이크로웨이브 에너지를 활용해 인체 조직에 심부열을 발생시키는 통증 완화 목적의 의료기기다.

하이로닉은 “에너지 기반 의료기기 분야에서 20년간 축적해 온 기술력과 제품 개발 경험을 바탕으로 특유의 포커싱 마이크로웨이브 기술을 적용한 2세대 마이크로웨이브 의료기기를 선보였다”고 말했다.

미글로우의 핵심은 포커싱 마이크로웨이브 기술이다. 고유의 핌(FIM, Focused Intensive Microwave) 기술로 마이크로웨이브 에너지를 시술 부위에 맞춰 집중적으로 전달할 수 있도록 설계했다. 이를 통해 주변 조직의 불필요한 열 손상을 방지하고 시술 정확도를 한층 높였다는 설명이다.

또한 미글로우는 리프트(LYFT, 3mm)·쉐이프(SHUEIP, 7mm)·디쉐이프(D-SHUEIP, 12mm) 스마트 핸드피스로 구성돼 다양한 시술 부위에 대응할 수 있다. 각 핸드피스에는 LED 스크린과 조작 버튼을 탑재했다. 무게도 기존 장비 대비 약 200g 경량화해 사용 편의성을 높였다.

핸드피스에는 피부 접촉 여부와 시술 중 움직임을 감지하는 컨택 및 무빙 센싱 기능과 함께 컨택트 쿨링 시스템을 적용했다. 회사 측은 “안전 센싱 기능은 핸드피스의 움직임 상태를 감지해 시술 중 특정 부위에 대한 에너지 사용을 방지할 수 있도록 도와주며, 컨택트 쿨링 시스템은 피부 접촉 부위의 온도 관리를 지원한다”며 “센서와 쿨링 설계를 통해 시술 중 사용 환경과 과도한 열 발생 가능성을 고려했다”고 설명했다.

이와 함께 미글로우는 시술 정보 시스템(TIS·Treatment Information System)과 원격 유지보수 시스템(RMS·Remote Maintenance System)을 지원한다. TIS는 시술 프로토콜과 시술 이력 관리 기능을 지원하며, RMS는 장비 진단 및 성능 모니터링을 통해 유지보수 대응을 돕는다.

하이로닉은 미글로우를 통해 국산 마이크로웨이브 의료기기 시장의 변화를 이끌어 나간다는 계획이다. 회사 관계자는 “이번 품목허가를 계기로 하이로닉의 마이크로웨이브 기반 의료기기 제품군을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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