유노윤호, 이별의 순간 노래한다…20일 컴백 확정

그룹 동방신기의 유노윤호(에스엠엔터테인먼트 소속)가 오는 20일 새로운 싱글을 발표한다.

유노윤호의 싱글 ‘Time’s Tickin’’(타임스 티킨)은 7월 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 이번 싱글에는 리드미컬한 분위기의 동명 타이틀곡 ‘Time’s Tickin’’과 발라드 장르의 수록곡 ‘보통의 이야기 (An Ordinary Story)’를 포함해 총 2곡이 담긴다.

수록곡 ‘보통의 이야기 (An Ordinary Story)’는 피아노 선율과 스트링 사운드가 어우러진 곡이다. 가사에는 이별의 순간을 담담하게 받아들이는 감정의 흐름을 표현했으며, 유노윤호의 담백하고 섬세한 보컬을 담아냈다.

음원 발매에 앞서 유노윤호는 오늘(9일) 0시 동방신기 공식 SNS 채널을 통해 원형 오브제를 활용한 실루엣 중심의 티저 이미지를 공개하며 본격적인 프로모션에 나섰다.

한편, 유노윤호의 새 싱글 ‘Time’s Tickin’’은 현재 각종 온·오프라인 음반 매장을 통해 예약 판매가 진행 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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