'나는 반딧불' 황가람, 리메이크곡 '친구'로 컴백

가수 황가람이 곡 '친구'를 자신만의 음색으로 리메이크해 선보인다.

황가람의 리메이크 음원 '친구'는 오늘(9일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.

이번 신곡은 대만 가수 주화건의 대표곡 '붕우(朋友)'를 원곡으로 하며, 국내에서는 2003년 가수 안재욱이 심현보 작사의 한국어 버전으로 발표해 대중적인 사랑을 받은 바 있다. 황가람은 원곡의 정서와 메시지를 유지하면서 특유의 허스키한 음색을 더해 오랜 친구에 대한 고마움과 그리움을 표현했다.

앞서 황가람은 '나는 반딧불'이 역주행을 기록하며 음원 차트와 노래방 차트에서 장기간 상위권을 유지했다. 최근에는 전국 공연과 다양한 페스티벌 무대에 오르며 관객들과의 만남을 이어오고 있다.

한편, 주화건과 안재욱을 거쳐 황가람의 목소리로 재해석된 리메이크 음원 '친구'는 9일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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