솔로 아티스트 브라운(VROWN), 15일 첫 싱글 'Itsy Bitzy' 발매

솔로 아티스트 브라운(VROWN)이 오는 15일 첫 번째 싱글 'Itsy Bitzy'(잇지빗지)를 발표하고 정식 활동을 시작한다.

브라운은 지난 8일 공식 유튜브 및 SNS 채널을 통해 첫 싱글 'Itsy Bitzy'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며 데뷔 일정을 알렸다.

이번 신곡은 브라운이 향후 전개할 독자적인 세계관인 'Zungk(정크)'의 시작을 알리는 작품이다. 브라운은 충돌과 불균형에서 오는 생동감을 소울, 힙합, 일렉트로닉, 팝 사운드에 접목해 해체하고 재조립한 자신만의 음악적 스타일을 '정크 팝(Zungk Pop)'으로 정의해 선보일 예정이다.

브라운은 서울을 기반으로 음악과 영상 중심의 아티스트 IP(지식재산권)를 기획·제작하는 크리에이티브 하우스 'HOLO(홀로)'가 선보이는 아티스트 프로젝트의 첫 번째 주자다.

HOLO는 앞서 예술 공간 푸투라 서울(FUTURA SEOUL)과 공동 진행한 '지구의 밤(Night On Earth)' 프로그램으로 영국의 디자인·콘텐츠 매체 시상식인 'Creative Review Awards' 엔터테인먼트 부문에서 콜드플레이, BTS RM 등과 함께 최종 후보에 노미네이트된 바 있다.

한편, 홀로의 첫 아티스트 프로젝트인 브라운의 데뷔 싱글 'Itsy Bitzy'의 전곡 음원은 오는 15일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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