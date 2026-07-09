네오위즈, 글로벌 사업 경쟁력 강화…크리스 정 전격 영입

네오위즈 글로벌사업그룹 그룹장 크리스 정. 네오위즈 제공

네오위즈가 글로벌 퍼블리싱 역량을 한층 강화하기 위해 북미와 유럽 시장에서 풍부한 경험을 쌓은 게임 업계 전문가 크리스 정(Chris Chung)을 글로벌사업그룹장으로 선임했다. 기존 인기 IP의 프랜차이즈화를 가속하는 한편 신규 IP 발굴과 글로벌 사업 확대에 속도를 낸다는 전략이다.

네오위즈는 9일 크리스 정을 글로벌사업그룹 그룹장으로 영입했다고 밝혔다.

크리스 정은 국내외 게임 산업에서 개발과 사업을 두루 경험한 글로벌 비즈니스 전문가다. 유럽 게임사 워게이밍(Wargaming)에서 최고제품책임자(CPO)를 맡아 ‘월드 오브 탱크(World of Tanks)’와 ‘월드 오브 워십(World of Warships)’ 등 글로벌 프랜차이즈 IP 사업을 총괄했다.

또 게임 개발사 모티가(Motiga)를 설립해 신규 IP ‘자이겐틱(Gigantic)’ 개발을 이끌었으며, 엔씨소프트 본사 사업본부장과 미국 법인장을 역임하며 아시아와 북미 시장 사업을 주도하는 등 글로벌 시장에서 다양한 경험을 쌓았다.

네오위즈는 크리스 정의 글로벌 사업 경험과 리더십을 바탕으로 퍼블리싱 경쟁력을 한층 강화할 계획이다. 대표작 ‘P의 거짓’을 장기적으로 사랑받는 글로벌 프랜차이즈로 육성하는 동시에 신규 IP를 지속적으로 확보해 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 IP 포트폴리오를 구축한다는 구상이다.

이번 인사는 조직 개편과 함께 이뤄졌다. 네오위즈는 기존 조직을 신작개발그룹, 글로벌사업그룹, 라이브게임사업그룹 체제로 재편했으며, 라이브게임사업그룹은 조민구 올림포스본부장이 그룹장을 맡는다.

라이브게임사업그룹은 피망 등 웹보드 게임과 ‘브라운더스트2’, ‘고양이와 스프’ 등 기존 인기 IP의 안정적인 라이브 서비스를 기반으로 데이터 중심의 운영 체계를 고도화하고, 다양한 신규 시도를 통해 IP 경쟁력을 확대할 계획이다.

네오위즈 관계자는 “크리스 정의 합류로 게임 개발 초기 단계부터 글로벌 프랜차이즈로 성장시키는 전 과정에 대한 전문성을 갖춘 퍼블리싱 조직을 구축하게 됐다”며 “신규 게임의 글로벌 성공을 적극 지원하는 것은 물론, 신규 IP 발굴과 투자 등 다양한 사업 기회도 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 네오위즈는 지난 6월 박성준 신작개발그룹장을 신임 대표이사로 내정한 바 있다. 박 내정자는 오는 8월 대표이사 취임 이후에도 신작개발그룹장을 겸임하며, 회사는 신작 개발과 글로벌 사업, 라이브 서비스 등 3대 축을 중심으로 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 IP를 지속적으로 선보인다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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