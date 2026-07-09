KT&G, 관세청 AEO 인증 ‘AA등급’ 획득

KT&G가 관세청이 주관하는 수출입 안전관리 우수업체 인증에서 AA등급을 받았다.
KT&G는 관세청의 AEO 인증에서 기존 A등급보다 한 단계 높은 AA등급을 획득했다고 밝혔다. AEO는 세계관세기구의 수출입 안전관리 기준을 바탕으로 법규 준수, 내부통제 시스템, 재무건전성, 안전관리 수준 등을 종합 심사해 우수 기업을 공인하는 국제 표준 인증 제도다.
KT&G는 2023년 AEO 인증을 처음 취득한 뒤 3년 만에 AA등급으로 등급이 상향됐다. 특히 이번 분기 심의위원회에 상정된 A등급 기업 가운데 등급조정 심사를 통해 AA등급을 받은 기업은 KT&G가 유일하다.
AEO 인증 기업은 관세조사 간소화, 수출입 물품 신속 통관 등 관세행정 전반에서 혜택을 받을 수 있다. KT&G는 이번 AA등급 획득으로 A등급 대비 검사 대상 제외 비율 확대, 갱신심사 가점 부여 등 강화된 혜택을 받게 된다.
KT&G 관계자는 “이번 AEO 인증 AA등급 획득은 법규 준수와 안전한 수출입 관리체계를 강화해온 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 글로벌 수준의 AEO 운영 역량을 지속적으로 발전시켜 수출 경쟁력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.
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