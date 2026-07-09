KT&G, 관세청 AEO 인증 ‘AA등급’ 획득

KT&G가 관세청이 주관하는 수출입 안전관리 우수업체 인증에서 AA등급을 받았다.

KT&G는 관세청의 AEO 인증에서 기존 A등급보다 한 단계 높은 AA등급을 획득했다고 밝혔다. AEO는 세계관세기구의 수출입 안전관리 기준을 바탕으로 법규 준수, 내부통제 시스템, 재무건전성, 안전관리 수준 등을 종합 심사해 우수 기업을 공인하는 국제 표준 인증 제도다.

KT&G는 2023년 AEO 인증을 처음 취득한 뒤 3년 만에 AA등급으로 등급이 상향됐다. 특히 이번 분기 심의위원회에 상정된 A등급 기업 가운데 등급조정 심사를 통해 AA등급을 받은 기업은 KT&G가 유일하다.

AEO 인증 기업은 관세조사 간소화, 수출입 물품 신속 통관 등 관세행정 전반에서 혜택을 받을 수 있다. KT&G는 이번 AA등급 획득으로 A등급 대비 검사 대상 제외 비율 확대, 갱신심사 가점 부여 등 강화된 혜택을 받게 된다.

KT&G 관계자는 “이번 AEO 인증 AA등급 획득은 법규 준수와 안전한 수출입 관리체계를 강화해온 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 글로벌 수준의 AEO 운영 역량을 지속적으로 발전시켜 수출 경쟁력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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