루네이트, 22일 컴백…청량美 터지는 ‘Off the Grid’

그룹 루네이트(LUN8)가 올여름 청량한 기운을 담아 돌아온다.

루네이트는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니앨범 '오프 더 그리드(Off the Grid)’를 발매한다.

'오프 더 그리드'는 루네이트가 지난해 9월 발매한 두 번째 싱글 '로스트(LOST)' 이후 10개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 미니앨범으로는 지난 2024년 8월 발매한 '어웨이크닝(AWAKENING)' 이후 1년 11개월 만이다.

지난 8일 오후 6시 공개된 'Off the Grid'의 첫 번째 커밍순 티저를 통해 앨범명과 발매 일시가 베일을 벗었다. 공개된 영상에는 청량한 초록빛 배경 속 루네이트의 새로운 로고와 함께 멤버 진수, 카엘, 타쿠마, 준우, 이안, 유우마의 이름이 패치처럼 수놓아져 잇다. 이들이 어떤 음악과 무대로 올여름 '청춘'을 대표하는 그룹으로 자리매김할지 기대감이 높아 진다.

올해로 데뷔 3주년을 맞은 루네이트는 지난해 첫 유럽 투어를 성공적으로 마무리한 바 있다. 22일 컴백에 이어 다음달 10일 폴란드 바르샤바를 시작으로 총 7개국 8개 도시를 찾는 두 번째 투어를 전개할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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