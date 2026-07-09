도드리, '하와' 퍼포먼스 비디오 공개…독보적 한국美

여성 듀오 도드리가 독보적인 감성을 뽐냈다.

도드리는 지난 8일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 디지털 싱글의 타이틀곡 ‘하와(夏渦)’의 퍼포먼스 비디오를 공개했다.

공개된 영상에서 도드리는 달을 연상시키는 조명과 병풍 세트를 활용해 한국적인 감성과 몽환적인 분위기를 극대화했다. 곡의 흐름에 따라 변화하는 퍼포먼스 연출과 절제된 안무가 어우러져 다채로운 매력을 드러냈다.

특히 하이라이트 부분에는 나영주의 구음과 이송현의 독무를 새롭게 추가해 원곡과 또 다른 볼거리를 선사했다. 두 사람은 섬세한 표현력으로 서사를 한층 풍성하게 만든 것은 물론, 직접 구성에 참여해 완성도를 높였다.

도드리는 앞서 데뷔 싱글 퍼포먼스 비디오를 국립중앙박물관에서 촬영한 데 이어 이번에는 더현대를 배경으로 한국의 상징적인 공간을 잇는 시그니처 시리즈를 선보였다. 단순한 퍼포먼스 비디오를 넘어 한국의 매력을 알리는 콘텐츠로 자리매김하겠다는 방향성을 녹여냈다.

지난달 24일 공개된 ‘하와’는 선택과 욕망이라는 보편적인 감정을 입체적으로 풀어낸 곡이다. ‘여름의 소용돌이’라는 메타포 아래, 숨겨진 욕망이 열망으로 번져 스스로 유혹을 선택하는 순간을 표현했다. 동명의 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 선공개곡 ‘라일락’과 ‘사계연서’까지 총 3곡이 수록됐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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