11홈런에 장타율 0.798…LG 오스틴, 6월 MVP ‘개인 2번째’

사진=뉴시스

내야수 딘 오스틴(LG)이 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 6월 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

오스틴은 기자단, 팬들에게 고른 지지를 받았다. 기자단 투표 총 35표 중 19표(54.3%), 팬 투표 48만 8,764표 중 12만 5,490표(25.7%)로 총점 39.98점을 받았다. 2위 김도영(KIA)을 제치고 수상의 영예를 안았다. 김도영은 기자단 투표 1표, 팬 투표 23만 1,514표로 총점 25.11점을 마크했다. 오스틴이 월간 MVP에 오른 것은 2024년 8월에 이어 개인 2번째다.

실제로 뜨거운 6월을 보냈다. 25경기에 출장해 타율 0.382(89타수 34안타) 23득점 34타점 11홈런 등을 남겼다. 무엇보다 화끈한 장타가 돋보였다. 11홈런은 자신의 월간 최다 홈런 신기록이기도 하다. 종전까지는 2024년 8월 때려낸 9개가 최다였다. 김도영과 월간 홈런 부문서 어깨를 나란히 했으며, 장타율(0.798)과 타점 부문에서 당당히 단독 1위에 올랐다.

오스틴에게는 상금 300만원과 함께 트로피가 전달될 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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