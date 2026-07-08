26개국 대학 태권도인, 대구서 열전… 세계대학태권도페스티벌 성료

사진=스포츠플러스 제공

세계 대학 태권도인들의 무대인 ‘대구 2026 세계대학태권도페스티벌’이 지난 7일 G1 겨루기를 끝으로 나흘간의 일정을 마쳤다.

올해로 3회째를 맞은 이번 대회는 세계태권도연맹(WT)과 국제대학스포츠연맹(FISU)이 공동 주최하고, 세계대학태권도페스티벌 조직위원회와 대구광역시태권도협회가 주관했다.

대회 관계자는 “국제정세 불안과 항공 유류할증료 인상 등 어려운 여건 속에서도 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아, 아프리카 등 세계 26개국서 선수와 임원 등 930명의 선수단이 참가했다”고 밝혔다. 이 밖에도 카리브해 프랑스령 과들루프가 처음 출전한 점도 눈길을 끌었다.

이번 대회는 Division2·3 공인품새, G1 공인품새와 자유품새, G1 겨루기 순으로 진행됐다. 각국 대학생 선수들은 저마다 국가와 대학의 명예를 걸고 기량을 겨뤘고, 경기장 곳곳에서는 승패를 떠나 서로를 격려하는 장면이 이어졌다는 평가다.

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열기도 뜨거웠다. 휴일엔 가족 단위 관람객들이 선수들을 응원했고, G1 품새 경기 때는 계명대를 비롯, 전국 주요 대학 태권도학과 학생들이 경기장을 찾았다.

마지막 날에는 비가 내리는 궂은 날씨에도 겨루기 경기가 차질 없이 치러졌다. 경기장 밖에서는 한복 체험, 전통문화 프로그램, K-POP 댄스 클래스 등 문화교류 행사도 진행됐다.

세계대학태권도페스티벌 조직위원회 사무총장을 맡은 정병기 계명대 교수는 “26개국 930명의 선수단이 대구에서 함께 흘린 땀과 열정은 태권도가 가진 존중과 평화의 가치를 다시 확인하는 시간이었다”며 “무엇보다 지방대학과 지역 청년들이 세계를 무대로 꿈을 키우고 성장할 수 있는 국제 스포츠 무대라는 점에서 이 대회의 의미는 더욱 크다”고 힘줘 말했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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