음바페 VS 사이바리…스포츠토토, 프랑스·모로코 북중미 월드컵 8강전 발매

사진=AP/뉴시스

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‘북중미 월드컵 8강 결과는 과연…’

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 8일 “2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 프랑스와 모로코의 맞대결을 대상으로 프로토 승부식 80회차, 프로토 기록식 67회차, 축구토토 매치 13회차 등 다양한 게임을 발매한다”고 밝혔다.

이번 대상경기는 오는 10일 오전 5시 보스턴 스타디움에서 열리는 프랑스-모로코전이다. 프랑스-모로코전을 대상으로 하는 스포츠토토 게임인 프로토 승부식 80회차, 프로토 기록식 67회차, 축구토토 매치 13회차는 이날 오전 8시부터 9일 오후 11시까지 구매할 수 있다.

프로토 승부식 80회차에서는 프랑스-모로코전을 대상으로 승무패(6277번)를 비롯해 핸디캡(6278, 6279번), 언더오버(6280번), SUM(6281번), 전반 승무패(6282번) 등 다양한 게임 유형이 편성됐다. 이어 프로토 기록식 67회차에서는 점수(2009번), 점수 차(2010번), 축구 전반 및 전후반(2011번), 총 득점(2012번) 유형으로 참여가 가능하다.

축구토토 매치 13회차 역시 동일 경기를 대상으로 한다. 단일 경기를 대상으로 하는 상품인 만큼, 참여자들은 양 팀의 전반과 최종 득점을 중심으로 8강 첫 경기 흐름을 예상해 볼 수 있다.

사진=한국스포츠레저 제공

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북중미 월드컵은 본격적인 우승 경쟁에 돌입했다. 8강에서는 프랑스-모로코전을 시작으로 스페인-벨기에, 잉글랜드-노르웨이, 아르헨티나-스위스전이 차례로 열린다.

프랑스와 모로코의 이번 맞대결은 프랑스의 전력 우위와 모로코의 돌풍 지속 여부로 압축된다. 토너먼트 경험을 바탕으로 두꺼운 선수층을 갖춘 프랑스가 객관적인 전력에서는 앞선다. 다만, 모로코가 전반을 안정적으로 버틴 채 이스마엘 사이바리(뮌헨)와 브라힘 디아스(레알 마드리드)의 빠른 역습이 살아난다면 경기 흐름은 한순간에 달라질 수 있다.

점수 차 역시 주요 관전 포인트다. 프랑스가 이른 시간 선제골을 넣으면 주도권을 바탕으로 2골 차 이상 승부로 이어질 가능성이 높지만, 반대로 모로코가 초반 실점을 막아낸다면 1골 차 접전 또는 저득점 승부가 될 가능성도 배제할 수 없다.

한국스포츠레저 관계자는 “월드컵 8강부터는 한 경기 결과가 곧 우승 경쟁의 향방과 직결되는 만큼, 승·패뿐 아니라 득점 및 점수 차에 대한 관심도 커지고 있다”며 “스포츠토토 게임의 다양한 게임 유형을 통해 8강전을 더욱 흥미롭게 즐기길 바란다”고 말했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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