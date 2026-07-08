지리자동차그룹, 올 상반기 역대 최대 판매 실적 기록

지리자동차그룹이 올해 상반기 역대 최대 판매 실적을 기록한 가운데 주요 브랜드의 해외 판매 확대가 실적을 견인한 것으로 나타났다.

지리자동차그룹은 2026년 상반기 전 세계 판매량이 142만2,958대를 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 해외 판매량은 47만4228대로 전년 동기 대비 158% 증가했다. 이는 2025년 연간 해외 판매량을 넘어선 수준이다. 6월 해외 판매량은 처음으로 10만 대를 돌파해 월간 기준 최고치를 기록했다.

신에너지차 판매 증가세도 두드러졌다. 상반기 해외 신에너지차 판매량은 27만7,189대로 전년 동기 대비 585% 늘었다. 전체 해외 판매에서 차지하는 비중은 59%였다.

지커는 올해 상반기 17만8370대를 판매했다. 이를 통해 전 세계 누적 인도량은 80만 대를 넘어섰다. 지커는 올해 1~5월 홍콩에서 40.7%의 시장 점유율을 기록했다. 지커 7X는 홍콩 럭셔리 SUV 시장에서 판매를 확대했으며, 멕시코에서는 4월과 5월 럭셔리 전기차 부문 1위를 기록했다. 플래그십 전기 MPV 009는 태국 전기 MPV 부문에서 5개월 연속 판매 1위를 유지했다.

지리 브랜드는 유럽과 신에너지차를 중심으로 해외 사업을 확대하고 있다. 지리는 45일 만에 독일, 스페인, 네덜란드, 프랑스 등 유럽 7개국에 진출했다. 포르투갈, 오스트리아, 스위스 주요 딜러사와 파트너십을 체결하며 유통망도 강화했다. 현재 지리 E5와 스타레이 EM-i를 유럽 20개국 이상에서 판매하고 있다.

링크앤코도 해외 시장 진입 속도를 높이고 있다. 플래그십 모델 링크앤코 900은 아랍에미리트, 이집트, 카타르, 베트남 등에 출시됐다. 카자흐스탄에서는 링크앤코 08 판매와 첫 고객 인도가 이뤄졌다. 08은 베트남과 멕시코 등에서 D세그먼트 플러그인하이브리드 부문 주요 판매 모델로 자리 잡았다.

지리자동차그룹은 이번 실적이 지커, 지리, 링크앤코 등 주요 브랜드의 지역별 판매 확대와 지리홀딩그룹의 ‘원 지리’ 전략에 따른 시너지 효과라고 설명했다.

지리자동차그룹 관계자는 “글로벌 수요 둔화 우려 속에서도 해외 판매가 158% 증가한 것은 지커를 비롯한 그룹 산하 브랜드의 상품 경쟁력이 시장에서 확인된 결과”라며 “하반기에는 지커 7X가 출시될 한국을 포함해 지역별 시장 상황에 맞춘 신차 전략으로 글로벌 신에너지차 시장 공략을 강화할 것”이라고 말했다.

지리자동차그룹은 상반기 글로벌 운영 체계도 확대했다. 부품 유통 네트워크를 13개 시설로 늘리고, 브라질과 인도네시아 등에서 현지 생산 체계를 구축했다. 현재 100개 이상 시장에서 2000개가 넘는 판매·서비스 네트워크를 운영하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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