‘하트시그널5’ 이상민, 김민주 눈물에 덩달아 울컥…“언니 마음은 오죽하겠나”

‘하트시그널5’ 방송인 이상민이 김민주 눈물에 함께 눈시울을 붉히며 공감했다.



지난 7일 방송된 채널A ‘하트시그널5’ 13회에서 김민주가 친언니 김규리에게 속마음을 털어놓으며 눈시울을 붉히자 이상민은 함께 눈물을 훔쳤다. 이상민은 “가족이 아닌 우리도 이렇게 속상한데, 언니의 마음은 오죽하겠나”라며 공감했다. 김성민으로 인해 홀로 속앓이를 해온 김민주의 마음을 진심으로 헤아리는 모습이 뭉클함을 더했다.

이어 남자들의 진심 토크 속에서 정준현이 강유경을 향한 마음을 드러내자 이상민은 “중요한 건 박우열의 눈빛이 달라졌다는 것”이라며 흔들리는 박우열의 내면을 정확하게 짚어냈다. 이어 “사랑방 이후 강유경을 더 좋아하게 된 박우열이 반대급부적으로 불안함을 느끼는 것”이라며 “두 사람 사이의 주도권은 강유경에게 넘어갔다”고 분석했다.

김성민이 자신의 인간적 호감과 이성적 호감을 구분하지 못한다는 이야기에 이상민은 “이러다가 지나가는 사람한테도 다 말하고 다니겠다”고 웃음을 자아내면서도 강유경을 향한 그의 진심을 짚어줬다. 이어 김성민이 강유경을 향해 직진하고 있다는 소식을 전해 들은 김민주가 참았던 눈물을 흘리자 이상민은 “바보 같은 김성민에 대한 안타까움과 서운함이 섞인 복합적인 감정일 것”이라며 그녀의 속마음을 대변했다.

매칭 데이트 후 정준현과 박우열의 구도에 대해 이상민은 “추가 시간 5분이 남았을 때 박우열은 실점할 것 같은 불안함을 갖고 있고, 정준현은 끝까지 최선을 다하는 모습으로 강유경의 마음을 흔들고 있다”며 강유경의 마음이 어느 한쪽으로도 기울지 않은 채 반반으로 팽팽함을 유지하고 있음을 축구에 빗대 짚어냈다.

이처럼 이상민은 입주자들의 감정에 완벽히 동화된 따뜻한 공감과 노련한 분석력으로 ‘하트시그널5’의 재미를 배가시켰다. 다음 회차에서는 또 어떤 활약을 펼칠지 기대감이 높아진다.



최종 선택을 앞두고 입주자들이 마지막 진심을 다하는 ‘하트시그널5’은 오는 14일 방송된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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