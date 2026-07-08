마크, 위버스 공식 커뮤니티 오픈…팬들과 소통 나선다

가수 마크. 사진 = 어퍼룸

가수 마크가 위버스 공식 커뮤니티를 오픈하며 글로벌 팬들과의 소통에 나선다.

소속사 어퍼룸은 8일 “마크가 이날 낮 12시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스에 입점했다”며 “앞으로 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 더욱 가까이 소통할 예정”이라고 밝혔다.

이와 함께 공개된 프로필 이미지에는 한층 성숙해진 마크의 분위기가 담겼다. 흑백 톤의 사진 속 마크는 정면을 응시하는 모습과 날렵한 옆모습을 선보이며 부드러움과 카리스마를 동시에 드러냈다. 깊이 있는 눈빛은 한층 짙어진 매력을 더하며 새로운 활동에 대한 기대감을 높였다.

마크는 위버스를 통해 음악 활동은 물론 일상까지 다양한 이야기를 팬들과 공유할 예정이다. 평소 팬들과 꾸준히 소통해 온 만큼, 이번 커뮤니티 오픈을 계기로 더욱 활발한 교감을 이어갈 것으로 기대를 모은다.

한편 마크는 최근 크리에이티브 컴퍼니 어퍼룸을 공식 출범하며 자신만의 창작 세계를 본격적으로 펼쳐나가겠다는 포부를 밝혔다. 이어 지난달유엔환경계획(UNEP)이 주관하는 세계 환경의 날 개막행사에서 첫 공식 행보로 자작곡 ‘Ready or Not(레디 오어 낫)’무대를 선보였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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