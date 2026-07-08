박성광♥이솔이, 따로 휴가 떠난다… “각자 즐기는 게 더 만족”

사진 = 이솔이 SNS 계정

코미디언 박성광의 아내 이솔이가 남편과 따로 여행을 떠나는 이유를 밝혔다.

이솔이는 지난 7일 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답(Q&A)을 진행했다.

한 팬이 “휴가는 남편이랑 가냐”고 묻자 이솔이는 “여행 스타일이 많이 달라서 그 없는 시간을 빼서 서로 아쉬울 바에야 각자 즐겁게 다녀오자는 주의”라며 “작년 여름부터 해봤는데 생각보다 만족도가 높다”고 답했다.

사진 = 이솔이 SNS 계정

이어 여름휴가 계획에 대해서는 “당장은 없다”며 “우선 검사 결과 잘 나오면 뭐든 계획해 보려 한다. 이번에는 책 몇 권 들고 2주 정도 정처 없이 길게 다녀볼까 한다”고 전했다.

앞서 이솔이는 자신의 SNS에 “내 나이 서른아홉. 지우고 싶은 과거가 있다”며 “가치관이 다른 사람을 만나 밤새 서로를 설득하려 했다”는 글을 올려 일부 누리꾼들 사이에서 이혼설이 제기됐다.

이에 한 누리꾼이 “박성광 님과 설마 이혼했어요?”라고 묻자 이솔이는 “아니요”라고 짧게 답하며 소문을 일축했다. 또 다른 누리꾼이 “언제부턴가 시선이 불안해 보인다. 혹시 헤어지신 건 아닌지”라고 걱정하자 “아닙니다”라며 “지병 정기검진을 앞두고 불안한 건 맞지만 시선은 그냥 전후방 예의주시 중인 것뿐”이라고 설명했다.

한편 이솔이는 2020년 8월 박성광과 결혼했다. 지난해 4월에는 과거 암 투병 사실을 고백하며 많은 응원을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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