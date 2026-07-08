지티에스앤, ‘플레이 파크골프’로 국가유공자 ‘건강증진+여가복지’ 돕는다

박현철 지티에스앤 대표(왼쪽)와 김현제 대한민국상이군경회 경기도지부장이 지난 7일 열린 국가유공자 재활복지 증진 및 파크골프 보급 활성화를 위한 업무협약에 참석해 사진촬영을 하고 있다. 지티에스앤 제공

골프·파크골프 시뮬레이터 전문 기업 지티에스앤이 파크골프 브랜드 ‘플레이 파크골프’를 활용해 국가유공자의 건강증진과 여가복지 지원에 나선다.

8일 지티에스앤에 따르면 대한민국상이군경회 경기도지부와 국가유공자 재활복지 증진 및 파크골프 보급 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 파크골프 기반 복지 프로그램 논의했다. 협약식은 지난 7일 대한민국상이군경회 경기도지부에서 진행됐으며, 김현제 경기도지부장과 박현철 지티에스앤 대표 포함 임직원이 참석했다.

이번 협약은 고령 회원들이 신체 부담을 줄이면서도 꾸준히 운동하고 교류할 수 있는 파크골프 프로그램을 마련하기 위해 추진됐다. 양 기관은 보훈회관 등 보훈 인프라와 유휴공간을 바탕으로 실내외 파크골프 도입 방안을 논의하고, 회원들이 일상에서 참여할 수 있는 생활체육 프로그램을 함께 마련하기로 했다.

지티에스앤은 ‘플레이 파크골프’의 시스템과 콘텐츠를 복지 프로그램에 적용해 사회공헌 활동으로 이어간다는 계획이다. 파크골프 시뮬레이터 기술을 바탕으로 체험, 교육, 운영 지원 등 고령 회원들의 건강관리와 여가활동, 사회참여를 돕는 프로그램을 마련하겠다는 취지다.

‘플레이 파크골프’는 파크골프 입문자와 시니어도 쉽게 참여할 수 있도록 개발된 실내형 파크골프 시스템이다. 지티에스앤은 이번 협약을 통해 체험 프로그램, 교육, 운영 지원 등으로 협력 범위를 넓히고, 고령 회원들이 보다 편하게 파크골프를 접할 수 있는 환경을 마련해갈 방침이다.

주요 협력 분야는 ▲국가유공자 대상 파크골프 재활복지 프로그램 개발 및 운영 ▲스크린 파크골프 서비스 도입 및 운영 ▲회원 건강증진 및 여가복지 프로그램 운영 ▲보훈 인프라와 사업 공간 활용 협력 ▲보훈문화 프로그램 운영 및 공동 홍보 등이다. 이 밖에도 베리어프리 시설·환경 조성, 회원 일자리 창출과 사회참여 확대 등도 협력 내용에 포함됐다.

대한민국상이군경회 경기도지부는 도내 31개 시·군 지회를 중심으로 상이 국가유공자의 권익 보호와 복지 증진을 위한 활동을 이어오고 있다. 경기도지부는 재활체육, 건강증진 프로그램, 교육·문화 프로그램 등을 운영하고 있으며, 2026년 3월 기준 회원 수는 1만5081명이다.

지티에스앤 박 대표는 “이번 협약은 ‘플레이 파크골프’의 시스템과 콘텐츠를 국가유공자의 생활체육 참여와 사회적 교류 확대에 적용한다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 지티에스앤은 스포츠 시뮬레이터 전문 기업으로서 보유한 기술과 콘텐츠를 사회에 필요한 곳에 연결하는 협력 사업을 이어가겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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