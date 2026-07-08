르세라핌, K팝 걸그룹 최초 ‘아이하트라디오’ 라인업 합류

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 두 번째 월드투어를 시작으로 올 하반기 본격적인 글로벌 일정에 돌입한다.

소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌(김채원·사쿠라·허윤진·카즈하·홍은채)은 오는 11~12일 인천 인스파이어 아레나에서 두 번째 월드투어 ‘2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’’의 첫 공연을 개최한다.

인천 공연을 마친 르세라핌은 일본으로 이동해 투어를 이어간다. 7월 25~26일 오사카, 7월 30일 및 8월 1~2일 가나가와, 8월 8~9일 시즈오카, 8월 18~19일 미야기, 9월 2~3일 후쿠오카에서 공연을 펼친다. 투어 기간 중인 8월 14일(오사카)과 16일(도쿄)에는 일본 음악 페스티벌 ‘서머 소닉 2026(SUMMER SONIC 2026)’에 참여한다.

9월에는 미국에서 일정을 소화한다. 르세라핌은 9월 12~13일 열리는 게임 축제 ‘블리즈컨 2026(BlizzCon® 2026)’의 폐막 공연 아티스트로 초청받아 13일 메인 무대에서 피날레 공연을 진행한다. 이는 지난 2023년 첫 초청 이후 3년 만의 출연이다.

이후 9월 16일 미국 로스앤젤레스 공연을 시작으로 10월 8일까지 북미 투어를 전개하며, 투어 일정 중인 9월 18일에는 K팝 걸그룹 최초로 현지 음악 축제인 ‘아이하트라디오 뮤직 페스티벌’ 라인업에 이름을 올리고 무대를 갖는다.

북미 일정을 마친 후에는 데뷔 후 처음으로 유럽 단독 콘서트를 개최한다. 런던, 암스테르담, 파리, 코펜하겐, 베를린 등 유럽 주요 도시를 순회하며 투어를 마무리할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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