김대현 문체부 2차관 ‘배드민턴 시니어리그’ 현장 찾은 이유는

“초고령사회에서 생활체육은 국민 건강을 지키고 급증하는 의료비 부담에 선제적으로 대응하기 위한 가장 효과적인 예방 정책이다”

문화체육관광부(이하 문체부) 김대현 제2차관이 7일 세종시 어진동복합커뮤니티센터를 방문해 ‘2026 스포츠클럽디비전 배드민턴 시니어리그’ 현장을 둘러보고 참가 선수들과 관계자들을 격려했다.

‘스포츠클럽디비전’은 수준별·종목별 승강제리그 운영을 통해 스포츠 참여 인구를 확대하고 전문체육과 생활체육의 연계 기반을 마련하기 위한 사업이다. 참가팀의 경기 결과에 따라 상위 리그로 승격하거나 하위 리그로 강등되는 승강제 방식으로 운영되며, 생활체육 현장에서는 ‘승강제리그’란 이름으로 널리 알려져 있다. 올해는 전국에서 15개 종목, 2461개 리그에 약 13만7000여명이 참여할 예정이다. 시니어리그는 전국 7개 종목(축구, 당구, 탁구, 배드민턴, 테니스, 족구, 농구), 총 220개 리그에 3666명이 참가하고 있다. 그중 배드민턴 시니어리그는 전국 15개 시도에서 102개 리그, 어르신 1224명이 참여해 가장 큰 규모로 운영되고 있다.

초고령사회에서 국민의 건강을 유지하고 급증하는 의료비 부담을 줄이기 위해서는 치료 중심에서 예방 중심으로 정책을 전환할 필요가 있다. 이에 문체부는 기존 청장년 중심의 승강제리그를 유·청소년과 어르신 등 다양한 계층이 함께 참여하는 생활체육 체계로 넓혀가고 있으며, 어르신들이 지역에서 지속적으로 운동하고 교류할 수 있도록 ‘시니어리그’를 활성화하고 있다.

실제 국민 생활체육 참여율과 고령층의 체육활동 참여가 꾸준히 증가하고 있다. 2024년 국민 생활체육 참여율은 60.7%였으나 지난해 62.9%로 증가했다. 특히 70대 이상 생활체육 참여율은 2024년 57.7%에서 지난해 59.5%로 상승 곡선을 그렸다. 모든 세대가 일상에서 스포츠를 즐길 수 있는 환경 조성을 뒷받침하고 있다.

승강제리그는 전국 시군구 단위에서 운영되며 지역 주민들이 정기적으로 모여 교류하고 경쟁하는 생활체육 기반으로 자리 잡고 있다. 특히 인구감소지역이나 고령인구 비중이 높은 지역에서는 어르신들의 사회적 관계 형성과 공동체 활성화를 돕고, 지역 활력 증진에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

김 제2차관은 “문체부는 생활체육 재정을 과감하게 확대해 모든 세대가 일상에서 운동에 참여할 수 있는 환경을 조성하고, 국민 건강 증진과 의료비 등 사회적 비용 절감에 기여해 나가겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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