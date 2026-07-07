사진=스포츠토토 제공

‘다양한 유형으로 참여 가능합니다.’

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 7월 8일과 9일 열리는 KBO 리그 10경기를 대상으로 프로토 승부식 80회차를 발매한다고 밝혔다.

7월 8일(수) 오전 8시부터 발매가 개시되는 프로토 승부식 80회차에는 8일(수)과 9일(목)에 열리는 두산-SSG, 삼성-LG, 롯데-KIA, KT-키움, 한화-NC전이 각각 대상경기로 포함됐다. 각 대상경기는 경기 개최시간인 오후 6시 30분에 발매가 마감된다.

프로토 승부식 80회차 중 KBO를 대상으로 하는 경기는 ▲승패 ▲승1패 ▲핸디캡 ▲언더오버 ▲SUM ▲전반 승무패 ▲전반 핸디캡 ▲전반 언더오버 등 8개 게임 유형으로 참여할 수 있다.

이번 회차에서 가장 관심을 모으는 경기는 삼성-LG전이다. 7일(화) 오전 기준 LG는 리그 1위(51승 31패)를 기록하고 있으며, 삼성은 1게임 차 2위(49승 2무 31패)에 올라 있기 때문에 양 팀의 맞대결 결과에 따라 선두권 경쟁 구도에도 변화가 생길 수 있다.

최근 흐름에서는 삼성의 상승세가 두드러진다. 삼성은 최근 10경기에서 9승 1패를 기록하며 KBO 10개 구단 중 가장 좋은 성적을 거뒀다. 반면, LG는 최근 10경기에서 5승 5패로 균형을 맞췄다.

두산-SSG전도 최근 흐름이 뚜렷하게 엇갈린 팀 간의 맞대결이다. 두산은 5위(42승 2무 40패)에 올라 있다. 최근 10경기에서는 7승 3패를 기록하며, 안정적인 모습을 보이고 있다. 반면, SSG는 같은 기간 동안 1무 9패라는 저조한 성적을 거뒀다.

롯데-KIA전은 중위권 경쟁 흐름과 맞물려 있다. KIA는 4위(44승 2무 37패)에 올라 있지만 최근 2연패를 기록 중이다. 롯데는 8위(36승 2무 44패)에 자리하고 있다. 최근 10경기에서는 5승 5패를 기록했다. KIA가 상위권 추격 흐름을 이어갈 수 있을지, 롯데가 안방에서 분위기 반전의 계기를 마련할 수 있을지에 관심이 집중되고 있다.

KT-키움전에서는 3위 KT(45승 1무 35패)와 10위 키움(29승 1무 55패)이 맞붙는다. 시즌 성적에서는 KT가 우위를 보이고 있지만, 최근 10경기에서는 두 팀 모두 3승 7패에 그치고 있어 분위기 반전이 필요한 경기다.

한화-NC전은 중위권 순위 경쟁의 분수령이 될 수 있다. 한화는 6위(39승 2무 39패), NC는 7위(38승 1무 41패)를 기록 중이다. 최근 10경기에서도 나란히 6승 4패를 기록하고 있는 양 팀이 1.5게임 차를 보이고 있기 때문에 이번 맞대결 결과에 따라 중위권 순위가 달라질 수 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 회차는 중·상위권 순위 경쟁과 최근 흐름이 엇갈린 팀들의 맞대결을 동시에 살펴볼 수 있는 회차”라며 “KBO 올스타 브레이크를 앞두고 펼쳐지는 치열한 맞대결에 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.

이어 “프로토 승부식 80회차의 대상경기와 게임 유형, 배당률 등 자세한 내용은 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 확인할 수 있다”고 했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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