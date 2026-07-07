사진제공=YH엔터테인먼트

배우 박천이 '신입사원 강회장'을 통해 차세대 배우 눈도장을 찍었다.

지난 5일 종영한 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'에서 박천은 여비서 역으로 열연했다.

여비서는 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)의 딸이자, 최성화학 사장인 강재경(전혜진 분)을 가장 가까이에서 보좌하는 인물이다. 정확한 상황 판단과 업무 처리 능력으로 신뢰를 얻은 그는 황준현(이준영 분)의 수상한 움직임을 가장 먼저 감지했다. 박천은 중저음 목소리와 자연스러운 표정 연기 등 등장마다 각종 SNS에서 뜨거운 반응을 불러일으키며 존재감을 제대로 각인시켰다.

박천은 "작품의 일원으로서 따뜻한 현장에서 연기할 수 있어서 정말 행복했다. 특히 제가 정말 좋아하고 존경하는 감독님, 스태프분들, 선배님들과 함께할 수 있어 영광이었다"며 "매 순간 많이 배우고 성장할 수 있었다. 이 소중한 경험을 오래오래 간직하며 앞으로도 더 좋은 모습, 좋은 연기로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다. 감사드린다"라고 종영 소감을 밝혔다.

2023년 JTBC '나쁜 엄마'에서 '차대리' 역으로 출연한 박천은 곧이어 군 복무를 마친 뒤 드라마박스 '빼앗긴 오빠들', 올해 하반기 공개 예정인 다수의 숏폼 드라마 남자 주인공으로 일찌감치 발탁돼 계속해서 폭넓은 활동을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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