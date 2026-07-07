“1억원 내면 콜업” 광주FC 경찰 조사… 프로축구연맹 “수사 결과 따라 상벌위 검토”

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹이 광주FC가 유소년 선수의 프로 입단(콜업)과 타 구단 이적 과정에서 학부모에게 금품을 요구했다는 의혹과 관련해 수사 결과를 지켜본 뒤 상벌위원회 회부 여부를 결정하겠다는 입장을 밝혔다.

연맹 관계자는 7일 “이번 사태와 관련해 광주와 학부모 A씨로부터 각각 경위서를 제출받았다”며 “현재 수사기관이 조사 중인 사안인 만큼 수사가 종결된 이후 결과에 따라 상벌위원회 회부 여부를 결정하게 될 것”이라고 말했다. 연맹은 경찰 수사 결과를 토대로 사실관계를 확인한 뒤 후속 절차를 검토할 방침이다.

이번 사건은 광주가 학부모 A씨에게 금품을 요구했다는 의혹에서 비롯됐다. 7일 광주광역시 서부경찰서에 따르면 경찰은 지난달 초 노동일 광주 대표이사를 비롯한 구단 관계자들을 배임수재 미수 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 경찰은 지난 4월13일 고소장을 접수한 뒤 수사를 이어오고 있다.

노 대표는 구단 스카우터가 학부모에게 “유소년 발전기금 1억원을 내면 프로팀으로 콜업할 수 있다”, “타 구단으로 이적하려면 훈련보상금 명목으로 6000만원을 내야 한다”는 취지의 제안을 보고받고도 공조했다는 의혹을 받는 것으로 전해졌다.

앞서 학부모 A씨는 아들 B군이 중학교부터 고등학교까지 6년 동안 광주 유소년팀에서 뛰며 동기 3명과 함께 광주의 우선지명을 받았다고 알렸다. 이후 광주는 B군만 제외하고 나머지 3명을 프로팀 선수로 등록했다. 이 과정에서 간부급 직원이 “발전기금 명목으로 1억원을 내면 등록해주겠다”고 제안했다고 주장했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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