영웅시대 긴장해…임영웅 고양콘, 16일 티켓 오픈

‘피켓팅 원조’ 가수 임영웅이 또 한 번의 티켓 전쟁을 예고했다.

7일 오후 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 2026 콘서트 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’ 스케줄이 공개됐다.

공개된 스케줄에 따르면, ‘IM HERO - THE STADIUM 2’는 오는 9월 4일부터 3일간 고양종합운동장 주경기장에서 개최된다. 오는 16일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 티켓 예매가 오픈된다. 매 공연 빠른 매진을 기록해왔던 만큼 이번 티켓팅 역시 피 튀기는 티켓팅 경쟁이 전망된다.

소속사 물고기 뮤직 측은 다가오는 콘서트 공식 포스터를 공개했다. 사진 속 임영웅은 스탠딩 마이크를 한 손에 쥐고 전에 없던 카리스마를 발휘하고 있다.

임영웅은 이번 콘서트를 통해 월드컵경기장에 이어 두 번째 스타디움 공연을 펼치게 됐다. 노래와 무대, 스케일 등 이전보다 업그레이드된 모습을 선보일 예정이다.

한편, 임영웅은 예능 ‘산골총각 영웅’으로 시청자를 만나고 있다. 오늘(7일) 방송되는 ‘산골총각 영웅’ 3회에서는 새로운 친구들인 가수 넉살, 로이킴, 개그맨 곽범이 출격해 지금껏 본 적 없는 극강의 ‘하이텐션’ 산골 하우스를 만들어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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