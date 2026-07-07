넥슨, 블리자드 ‘오버워치’ 국내 서비스 시작…내달 12일 개시

넥슨이 블리자드 엔터테인먼트의 대표 팀 기반 슈팅 게임 ‘오버워치’ 국내 서비스를 맡는다. 시즌4 업데이트와 함께 정식 서비스를 시작하는 가운데, 이용자들의 플레이 기록을 그대로 이어갈 수 있는 사전 계정연동도 함께 진행한다.

넥슨은 7일 블리자드 엔터테인먼트가 개발한 오버워치의 PC 서비스를 오는 8월 12일부터 시작한다고 밝혔다.

2016년 출시된 오버워치는 개성 있는 영웅과 빠른 템포의 팀 플레이를 앞세워 글로벌 시장에서 꾸준한 인기를 이어온 블리자드의 대표 IP다.

넥슨은 이번 퍼블리싱을 통해 한국 시장에 맞춘 라이브 서비스와 운영을 강화하고, 블리자드와 협업해 국내 이용자를 위한 콘텐츠와 PC방 서비스도 확대할 계획이다.

정식 서비스에 앞서 진행되는 사전 계정연동은 오는 8월 11일까지 참여할 수 있다. 계정연동을 마친 이용자는 기존 계정에서 보유한 스킨과 스프레이 등 꾸밈 아이템은 물론, 게임 내 재화와 플레이 기록, 진척도까지 그대로 유지할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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