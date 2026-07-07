7시리즈가 5초대 제로백…740i xDrive M 스포츠 프로 출시

BMW코리아가 플래그십 세단 7시리즈의 신규 트림인 ‘BMW 740i xDrive M 스포츠 프로’를 출시했다.

신차는 기존 740i xDrive에 블랙 하이글로스 외장 요소와 전용 디자인 사양을 추가한 것이 특징이다.

전면에는 블랙 하이글로스 키드니 그릴을 적용했으며, 측면에는 같은 마감의 사이드 윈도우 프레임과 사이드 미러 블레이드, 도어 핸들, 사이드 실 커버를 배치했다. 21인치 제트 블랙 휠과 블랙 캘리퍼가 적용된 M 스포츠 브레이크도 탑재됐다. 후면에는 메탈릭 블랙 M 리어 스포일러와 블랙 액센트 스트라이프를 적용했다.

파워트레인은 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진으로 최고출력 381마력, 최대토크 55.1kg·m를 낸다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 5.1초다.

48V 마일드 하이브리드 시스템과 사륜구동 시스템 xDrive도 기본 적용된다.

BMW 740i xDrive M 스포츠 프로의 국내 판매 가격은 1억 후반이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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