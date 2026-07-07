동방신기 유노윤호, 시계바늘 소리 맞춘 안무라고?…‘Time’s Tickin’’ 작사 참여

그룹 동방신기의 유노윤호(에스엠엔터테인먼트 소속)가 오는 20일 새 싱글을 발표하고 컴백한다.

유노윤호의 새 싱글 ‘Time’s Tickin’’(타임스 티킨)은 7월 20일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 음원이 공개된다. 이번 싱글에는 동명의 타이틀곡 ‘Time’s Tickin’’과 수록곡 ‘보통의 이야기 (An Ordinary Story)’ 등 총 2곡이 수록되어 있다.

타이틀곡 ‘Time’s Tickin’’은 시곗바늘 소리를 차용한 업비트 전개의 컨템포러리 팝 댄스곡이다. 리드미컬한 보컬과 랩, 후렴구가 특징인 곡으로, 유노윤호가 직접 작사에 참여해 시간의 흐름 속에서도 변치 않는 포부와 다짐을 가사로 표현했다.

이번 신곡의 퍼포먼스는 팝 무드의 안무를 중심으로 구성됐다. 반복되는 가사와 시곗바늘 소리에 맞추어 시간을 표현한 포인트 동작 등 다채로운 안무를 통해 무대 구성을 선보일 예정이다.

프로모션의 일환으로 오늘(7일) 0시 동방신기 공식 SNS를 통해 새 티저 이미지가 공개됐다. 공개된 이미지에는 게임 세계 속 캐릭터를 콘셉트로 변신한 유노윤호의 새로운 비주얼이 담겼다.

한편, 유노윤호의 새 싱글 ‘Time’s Tickin’’은 음원 공개일인 7월 20일 실물 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온오프라인 음반 매장에서 예약 구매를 진행하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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