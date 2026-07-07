[안건형의 동안 레시피] 이마 노화의 이해: 인상의 절반을 결정하는 부위

어느 순간부터 거울 속 인상이 예전 같지 않다고 느끼는 분들이 있다. 이마와 미간의 주름이 깊어지고, 눈가에 자글자글한 잔주름이 늘고, 눈꺼풀이 덮여 답답하고 피곤해 보인다는 말까지 듣게 된다. 호소하는 부위는 제각각이지만, 이 변화들의 뿌리는 결국 한 곳이다. 이마와 그 아래로 이어지는 눈매다.

이마와 눈썹은 우리 얼굴에서 감정과 표정을 가장 먼저, 가장 많이 전달하는 부위다. 그런데 환자분들 대부분이 하안면부의 심술보나 팔자 주름에는 민감하면서도, 정작 얼굴 전체의 분위기를 좌우하는 이마와 눈썹의 변화는 잘 인지하지 못한다.

이마 노화는 단순히 겉 피부에 가로 주름 몇 줄이 생기는 표면적인 현상이 아니다. 속에서 끊임없이 당기고 버티는 근육들의 힘겨루기, 기둥 역할을 하던 뼈대의 소실, 그리고 이 모든 것을 단단히 붙잡아주던 인대마저 느슨해지면서 함께 무너져 내리는 매우 입체적이고 복합적인 과정이다.

이런 변화가 곧 눈매와 인상 전체를 바꿔놓는다. 이마와 눈매가 해부학적으로 연속된 구조라는 사실은 진료에서 가장 중요한 출발점이다.

◆이마 노화는 근육들의 줄다리기에서 시작된다

눈썹의 위치는 가만히 고정된 것이 아니라, 눈썹을 위로 들어 올리는 힘과 아래로 끌어내리는 힘이 끊임없이 줄다리기를 하며 변화한다.

위로 들어 올리는 힘은 이마 전체를 덮고 있는 전두근 하나가 거의 전담한다. 반대로 아래로 끌어내리는 힘은 여러 근육이 함께 만든다. 미간을 모으는 추미근, 콧대 위쪽의 비근근, 그리고 눈 주위를 감싸는 안륜근이 합세해 눈썹을 아래로 당긴다. 여기에 세월과 함께 작용하는 중력까지 더해지면, 눈썹은 서서히 자리를 잃기 시작한다.

특히 주목해야 할 점은 눈썹의 바깥쪽이 안쪽보다 훨씬 먼저, 그리고 심하게 처진다는 사실이다. 이유는 분명하다. 눈썹을 위로 들어 올리는 전두근은 이마 중앙부에만 위치하고, 바깥쪽 눈썹 위에는 그 근육이 존재하지 않는다.

위에서 당겨주는 힘은 없는데 중력과 안륜근이 아래로 끌어내리는 힘만 받으니, 바깥쪽 눈썹은 속절없이 무너져 내릴 수밖에 없다. 눈썹 꼬리가 아래로 처지면 부드러웠던 눈매가 덮이고, 우울하거나 피곤해 보이는 인상이 만들어지는 이유다.

여기에 골격의 변화까지 더해진다. 앞선 회차에서 윤곽·양악 수술 후 처짐을 다루며 짚었듯이, 얼굴의 뼈는 평생 그대로 머무르지 않는다. 자연스러운 노화 과정에서도 안와, 즉 눈을 감싸는 뼈 구멍의 가장자리가 서서히 흡수되며 구멍 자체가 조금씩 넓어진다. 지지해 주던 뼈마저 변하니, 그 위를 덮고 있는 눈썹과 이마 조직은 더욱 불안정해지고 처짐이 가속화된다.

◆우리 몸의 보상 작용이 만드는 함정

이마 노화에서 가장 흥미로우면서도 중요한 현상이 하나 있다. 의학적으로 ‘보상성 눈썹 처짐’이라 부르는 변화다.

원인은 두 가지가 함께 작용한다. 첫째, 앞서 살펴본 바깥쪽 눈썹의 처짐이다. 처진 눈썹이 윗눈꺼풀을 누르며 시야를 가리기 시작한다. 둘째, 나이가 들면서 눈꺼풀을 들어 올리는 근육 자체가 약해지는 변화다. 의학적으로 안검하수라 부르는데, 눈을 뜨는 힘이 점차 떨어지면서 눈꺼풀이 무거워지고 시야가 좁아진다.

이 두 가지가 함께 작용하면 우리 몸은 자기도 모르게 시야를 확보하려는 행동을 시작한다. 이마의 전두근을 끊임없이 수축시켜 눈썹을 억지로 위로 치켜뜨는 것이다. 잠을 잘 때를 빼고는 거의 하루 종일, 무의식적으로 이마에 힘을 주고 있는 상태가 된다.

만성적인 이마 근육의 수축은 두 가지 결과를 만든다. 우선 눈썹 안쪽이 억지로 들리면서 젊을 때보다 오히려 안쪽 눈썹 위치가 더 높아 보이기도 한다. 양쪽 눈썹이 같은 높이로 자연스럽게 처지는 게 아니라, 바깥쪽은 처지고 안쪽은 들리는 비대칭적인 변화가 생긴다.

이뿐 아니다. 이마 근육을 평생 사용하다 보니 이마 전체에 깊은 가로 주름이 훈장처럼 새겨진다. ‘이마 주름이 깊다’는 것은 그만큼 이마가 오랫동안 힘쓰며 살아왔다는 흔적이기도 하다.

문제는 환자분들이 이런 변화를 단순히 ‘눈꺼풀이 무거워졌다’고만 인식한다는 점이다. 답답한 시야와 피곤해 보이는 인상을 해결하기 위해 의학적으로 접근할 수 있는 방법은 크게 세 가지다.

첫번째는 처진 이마와 눈썹을 통째로 원래 자리로 들어 올리는 이마거상술이다. 쌍꺼풀 라인이 아닌 눈썹 바로 아래의 피부를 잘라내어 간접적으로 눈꺼풀을 당겨 올리는 눈썹하 거상술도 한 방법이 된다. 늘어난 눈꺼풀 겉 피부를 직접 잘라 정리하는 상안검 성형술도 있다.

환자분들이 흔히 아시는 ‘눈매교정술’은 별개의 수술이라기보다는, 이 상안검 성형술을 진행하는 과정에서 약해진 눈 뜨는 근육의 힘을 당겨서 함께 보강해 주는 세부 술식에 해당한다.

문제는 세 번째 방법만으로 해결하려 할 때 발생한다. 늘어진 눈꺼풀을 잘라내고 눈 뜨는 힘을 보강하는 수술은 안검하수 자체는 정확하게 교정해 주지만, 이마와 눈썹의 처짐은 그대로 남겨둔다는 한계가 있다.

눈꺼풀을 정리하고 눈 뜨는 힘이 보강되어 시야가 시원해지는 순간, 그동안 시야를 확보하기 위해 무의식적으로 눈썹을 치켜뜨며 돕고 있던 이마 근육이 더 이상 힘을 쓸 필요가 없어 긴장을 풀게 된다.

그 결과, 억지로 버티고 있던 눈썹이 아래로 툭 떨어지면서 오히려 수술 전보다 눈과 눈썹 사이가 확 좁아져 버린다. 눈꺼풀이 눈썹에 짓눌려 인상이 사나워지는 것이다.

봉합되는 피부 두께의 차이도 어색함을 더한다. 이마 처짐을 방치한 채 눈꺼풀만 잘라내면, 눈썹 밑의 두꺼운 피부가 아래로 끌려 내려와 속눈썹 근처의 얇은 피부와 억지로 만나게 된다. 두께가 전혀 다른 두 면이 꿰매지면서 쌍꺼풀 라인이 두툼해지고 흉터가 두드러지는 결과를 낳는다. 결국 이마와 눈썹의 뼈대 변화를 먼저 읽지 못한 채 겉 피부만 잘라내는 수술은, 원하던 부드러운 인상과 정반대의 낭패로 이어질 수밖에 없다.

◆인상의 절반은 이마에서 결정된다

이마 노화의 진짜 어려움은 변화가 한 곳에서만 일어나지 않는다는 점이다. 처진 눈썹과 과사용된 이마 근육, 약해진 눈꺼풀과 변화된 뼈가 동시에 진행되며 얼굴의 인상 자체를 만들어낸다. 그래서 어느 한 부분만 떼어 해결하려 하면 답이 보이지 않는다.

인상의 절반은 이마에서 결정된다. 이마와 그 아래로 이어지는 눈매라는 연속된 구조 전체를 정확히 읽어내는 진단. 그것이 부드럽고 자연스러운 본래의 인상을 되찾는, 가장 정직한 동안 레시피의 시작이다.

안건형 리아성형외과 대표원장, 정리=정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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