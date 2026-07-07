문체부, 여름철 폭염 대비 프로야구장 안전 점검 실시… 대전 찾는다

사진=뉴시스

문화체육관광부가 여름철 폭염을 대비해 야구장 점검에 나선다.

문체부는 7일 오후 5시30분 대전 한화생명 볼파크를 찾아 야구장 안전 및 관람 편의시설을 점검한다. 이번 점검에는 김대현 문체부 제2차관을 비롯해 박종태 한화 대표이사와 박장순 스포츠안전재단 이사장, 박철호 동아오츠카 대표이사, 박근찬 한국야구위원회(KBO) 사무총장이 함께 한다.

김 차관은 야구장 내부와 장외 광장을 오가며 ▲야구장의 폭염 대비 관람객 편의시설 등 준비 상황 ▲온열질환 예방 캠페인 부스 운영 현황 ▲장애인 관람객을 위한 편의시설 현황 ▲암표 근절을 위한 개정 ‘국민체육진흥법’ 시행 준비 현황 ▲야구장 쓰레기 처리 현황 및 대책 등을 집중적으로 살필 계획이다.

문체부는 폭염을 대비해 체육행사 참여자들의 안전을 확보하기 위해 스포츠안전재단, 동아오츠카와 협력해 온열질환 예방 대국민 캠페인을 펼치고 있다. 체육활동 시 온열질환 예방의 중요성을 알리는 공익광고를 제작해 전국 민간 전광판 47곳에서 송출하고 야구장 전광판을 통해서도 확산할 계획이다. 체육행사 개최자를 대상으로 온열질환 예방 교육(총 20회·1500명)을 시행하고 예방 점검표 7000개를 제공한다. 대규모 체육행사 참여자 3만여명을 대상으로 3회에 걸쳐 현장 안전교육 부스를 운영해 올바른 수분 섭취 방법 등 안전 체험과 상담을 진행한다. SNS를 통한 온라인 행사 진행, 카드뉴스(5편) 배포도 병행해 캠페인 효과를 높일 계획이다.

김 차관은 “여름철은 폭염으로 인해 스포츠 활동과 관람 시 안전사고의 위험이 그 어느 때보다 높은 시기”라며 “국민이 안심하고 스포츠를 즐길 수 있도록 현장의 작은 위험 요소까지 꼼꼼히 살피고 관계 기관과 긴밀히 협력해 선제적인 안전 관리 체계를 구축하겠다”라고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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