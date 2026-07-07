서인국♥박지현, 쌍방 로맨스 시작되나 했더니…미국행 오해에 급제동

서인국과 박지현이 서로를 향한 마음을 자각했지만, 미국행을 둘러싼 오해가 두 사람을 엇갈리게 만들었다. 설렘으로 무르익던 로맨스는 뜻밖의 오해와 이별 선언으로 급반전되며 긴장감을 높였다.

지난 6일 방송된 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’ 5회에서는 강시우(서인국)와 차지윤(박지현)가 서로를 향한 감정을 확인하는 동시에 예상치 못한 오해로 위기를 맞는 모습이 그려졌다.

이날 차지윤은 강시우가 전처 최수진(박예영)과 다정하게 대화를 나누는 장면을 본 뒤 복잡한 감정을 느꼈다. 스스로 “헤어져도 친구로 지내는 건가?”라며 마음을 다잡으려 했지만, 두 사람을 바라보는 것만으로도 흔들리는 자신의 감정을 감추지 못했다. 이어 윤노아(강미나)에게 “헤어진 두 사람을 보고 심장이 뛰는 건 뭐냐?”고 물었고, “좋아하나?”라는 답을 듣자 애써 부인하면서도 혼란스러운 마음을 드러냈다.

두 사람의 설렘은 사소한 순간에도 이어졌다. 제품전시실에서 잠든 강시우를 발견한 차지윤은 햇빛을 가려주기 위해 그의 곁에 서 있었고, 가까이서 얼굴을 바라보며 “확실히 얼굴은 내 취향이네”라고 속마음을 내비쳤다. 잠에서 깬 강시우 앞에서는 모기를 잡으려 했던 것처럼 얼버무렸고, 강시우는 그런 차지윤을 미소로 바라보며 묘한 분위기를 만들었다.

TF 프로젝트를 함께 진행하면서도 두 사람의 관계는 한층 가까워졌다. 차지윤은 “책임님이랑 같이 또 성공하고 싶다”며 강시우와 함께하고 싶은 마음을 드러냈고, 강시우 역시 “앞으로 또 그런 일 있으면 말하세요. 제가 더 신경 쓰겠습니다”라며 진심 어린 배려를 전했다. 갑작스러운 소나기 속 함께 뛰어가는 장면은 서로가 가장 편안한 존재로 자리 잡아가고 있음을 보여줬다.

차지윤은 점점 커져가는 마음을 애써 외면하려 했지만 쉽지 않았다. 꽃다발을 들고 퇴근하는 강시우의 모습이 계속 신경 쓰이자 SNS와 대학 시절 기사까지 찾아보며 그의 흔적을 검색했다. 한참이 지나서야 “나 지금 뭐 하고 있냐?”라며 스스로를 자각하는 모습은 웃음과 공감을 동시에 자아냈다.

강시우의 집에서 이뤄진 랩실 방문은 두 사람의 감정을 더욱 선명하게 만들었다. 처음으로 자신의 공간에 차지윤을 초대한 강시우는 그녀의 모습을 조용히 바라봤고, AI 시스템 오류로 빔프로젝터 화면에 ‘차지윤, 나를 웃게 한다’는 문장이 나타나면서 서로의 감정을 숨길 수 없는 순간이 찾아왔다. 이어 현관 앞에서는 차지윤의 뒤에서 손을 뻗어 문을 열어주는 장면이 이어지며 설렘을 더했다.

강시우 역시 뒤늦게 자신의 마음을 깨달았다. 로봇청소기에 저장된 차지윤의 영상을 보던 그는 자신도 모르게 미소 짓는 모습을 발견했고, 더 이상 감정을 숨기지 않은 채 차지윤을 향해 달려갔다.

하지만 두 사람 앞에는 또 다른 오해가 기다리고 있었다. 전기태(강기둥 분)에게 TF 프로젝트 종료 후 강시우가 미국 법인으로 돌아간다는 이야기를 들은 차지윤은 큰 충격에 빠졌다.

방송 말미 길 건너에서 서로를 발견한 두 사람은 전화로 연결됐다. 강시우는 “제가 거기로 갈까요?”라고 다정하게 물었지만, 미국행 사실을 알게 된 차지윤은 “오지 마세요”라고 선을 그었다. 이어 “저 TF에서 나가겠습니다”라는 뜻밖의 선언까지 이어지면서 서로의 마음을 확인한 직후 가장 큰 위기를 맞게 됐다.

이날 방송은 사랑을 자각한 순간 시작된 오해를 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 끌어올렸다. 같은 마음을 품고도 서로 다른 진실을 믿게 된 강시우와 차지윤이 이 위기를 어떻게 극복할지 다음 회에 대한 기대감도 한층 커지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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