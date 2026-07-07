빅크, ‘럭키 빅케이션’ 개최…친구 초대하면 프리젬 2배 지급

사진=빅크(BIGC)

글로벌 엔터테크 기업 빅크(BIGC)가 여름 시즌을 맞아 친구 초대 프로모션 '럭키 빅케이션(LUCKY BIGCATION)'을 선보인다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 기존 친구 초대 보상을 두 배로 확대해 신규 이용자와 기존 이용자 모두에게 혜택을 제공하는 레퍼럴 프로모션이다.

7월 6일부터 30일까지 진행되는 행사 기간 동안 신규 이용자가 추천 코드를 등록하면 초대한 회원과 신규 회원 모두 각각 400 프리젬을 받게 된다.

또한 초대 랭킹 상위 6명에게는 젠틀몬스터 선글라스 2026 컬렉션과 샤넬 이드라 뷰티 마이크로 젤 크림, 스탠리 텀블러, 러쉬 바디스크럽, 빌리프 선스틱, 송월타올 비치타올 등 여름 시즌에 맞춘 경품이 제공된다.

참여자 전원에게는 투썸플레이스 모바일 쿠폰을 받을 수 있는 럭키드로우 이벤트도 함께 운영된다. 이벤트를 통해 지급되는 프리젬은 빅크 초이스에서 아티스트 응원 투표와 서포트 펀딩, BIGC GAME 등 다양한 팬 참여 서비스에 사용할 수 있다.

빅크는 여름방학 기간 글로벌 팬들이 함께 플랫폼을 이용하고 팬덤 활동을 즐길 수 있도록 리워드 규모를 확대했으며 팬 참여 경험을 더욱 강화할 계획이라고 밝혔다.

빅크 관계자는 "더 많은 이용자가 함께 참여하며 즐거운 여름 이벤트가 되기를 기대한다"고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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