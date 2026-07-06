황치열, 단콘서 챌린지→즉석 신청곡 ‘풍성’…음문석·조째즈 지원사격까지

사진제공=텐투엔터테인먼트

데뷔 첫 여름 앨범으로 돌아온 가수 황치열이 팬들과 만나 무더위를 잊게 만드는 공연을 펼쳤다.

황치열은 지난 4일 서울 노들섬 라이브하우스에서 단독 콘서트 '2026 HWANG CHI YEUL CONCERT '우리, 여름''을 열었다.

최근 발매한 여름 앨범 'I LOVE SUMMER'의 타이틀곡 '우리, 여름 (Our Summer)'을 비롯해 '여름이 불어와 (Summer Drive)', '여름에 말할게 (Love, Summer)', '숨 참고 네 이름 (Breath)', '너를 아프게 하던 내가 제일 미워지는 밤이야 (Unsaid)' 등 신곡 무대를 최초 공개하며 팬들의 환호를 불렀다.

또한 '별이 될게', '웃기는 소리 같겠지만', '매일 듣는 노래 (A Daily Song)' 등 대표곡을 아우른 세트리스트와 더불어 인기 챌린지 도전 등 다채로운 코너로 팬들과 소통했다. 황치열은 팬들의 사연을 소개한 뒤 즉석에서 '달팽이', '다시 사랑한다 말할까', '삭제' 커버 무대를 꾸미기도 했다.

회차별 깜짝 게스트의 지원사격도 있었다. 1회차에는 배우 음문석이 출연해 '가로수 그늘 아래 서면', '챔피언' 무대를 선보였으며, 2회차에는 가수 조째즈가 '모르시나요', '서울의 달'을 열창했다.



황치열은 지난달 26일 발매한 데뷔 첫 여름 앨범 'I LOVE SUMMER'로 다음날 국내 주요 음원 사이트 벅스 실시간 차트 1위를 기록하는 등 여전한 음원 파워를 과시하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]