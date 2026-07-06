우아, 7월 18일 팬콘서트 ‘WOOAH FAN CONCERT WXW : Wave’ 개최

사진=퍼스트뮤직

에이치뮤직엔터테인먼트 소속 걸그룹 우아(WOOAH)가 7월 18일, 송해아트홀에서 팬콘서트를 개최하며 팬들과 다시 한번 특별한 추억을 쌓는다고 6일 밝혔다.

이번 공연은 지난 2024년 7월 20일 개최된 ‘WOOAH FAN CONCERT WOOAH LAND’ 이후 약 2년 만에 열리는 단독 팬콘서트로 팬들의 뜨거운 기대를 모으고 있다. 공연은 오후 2시와 오후 6시 총 2회차로 진행되어 더 많은 팬과 가까이서 호흡할 예정이다.

이번 팬콘서트는 ‘ Wish With Wave : WOOAH와 WOW(공식 팬덤명)가 함께 만들어가는 가장 눈부신 여름의 파도 ’ 라는 슬로건 아래 펼쳐진다. 특히 우아(WOOAH)의 신곡이 가진 청량한 여름 감성과 이들의 특별한 프로젝트 ‘WXW’를 조합하여 구상한 콘셉트로 꾸며져, 올여름을 시원하게 물들일 무대를 예고했다.

현장에서는 우아(WOOAH)만의 독보적인 라이브 퍼포먼스는 물론, 팬들과 함께 즐길 수 있는 다채로운 코너와 특별한 이벤트가 진행된다. 평소 무대 위에서는 볼 수 없었던 멤버들의 진솔한 이야기와 풋풋한 매력까지 아낌없이 보여줄 예정이다.

그동안 아낌없는 사랑과 응원을 보내준 팬들에게 보답하기 위해 멤버들 역시 기획 단계부터 정성을 쏟고 있다는 후문이다. 우아(WOOAH)와 WOW가 한층 더 깊게 교감하고 소통하는 뜻깊은 자리가 될 것으로 보인다.

한편, 이번 팬콘서트의 티켓 예매 및 상세 일정은 추후 퍼스트뮤직 공식 SNS와 홈페이지를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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