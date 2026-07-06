리즈다, 아이브 이서와 브랜드 필름 공개…무신사 단독 기획전 진행

사진=리즈다

메이크업 브랜드 리즈다(LIZDA)가 아이브(IVE) 이서와 함께한 브랜드 필름을 공개하고 브랜드 캠페인 전개에 나섰다고 6일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 브랜드 필름은 리즈다의 글로벌 뮤즈로 활동 중인 이서와 함께한 첫 공식 캠페인 영상이다. 이서의 하루를 따라가는 셋로그(Set-log) 형식으로 제작됐으며, 무대 위 모습은 물론 메이크업을 준비하고 일상을 보내는 장면을 자연스럽게 담았다.

리즈다는 이번 영상을 통해 피부 본연의 자연스러운 아름다움과 메이크업이 완성되는 과정을 보여주며, 브랜드가 추구하는 스킨케어링 메이크업 철학을 전달했다. 화려한 연출보다 이서가 지닌 맑고 편안한 분위기에 초점을 맞춘 점도 특징이다.

영상에서 조명한 메인 제품은 리즈다의 대표 베이스 제품인 ‘PDRN 스킨 글로우 선 프라이머’다. 해당 제품은 83% 수분 세럼 베이스와 PDRN, 판테놀을 함유한 올인원 케어 제품으로 피부 컨디션을 끌어올리고 메이크업이 잘 받는 피부 상태를 완성해 주는 것이 특징이다.

‘PDRN 스킨 글로우 선 프라이머’는 청담 메이크업숍에서 아이돌과 배우 메이크업 전 단계에 사용되며 일명 ‘아이돌프렙’ 아이템으로 알려진 제품이다. 이번 브랜드 필름에서는 촉촉하게 빛나는 피부와 편안한 메이크업이 완성되는 과정을 통해 제품 콘셉트를 자연스럽게 보여준다.

사진=리즈다

이번 캠페인은 리즈다가 글로벌 뮤즈 이서를 통해 브랜드 이미지를 확장하고, 대표 베이스 제품의 인지도를 높이려는 행보로 볼 수 있다. 특히 ‘피부 컨디션부터 완성하는 메이크업’이라는 메시지를 영상 콘텐츠와 기획전으로 연결했다는 점에서 소비자 접점 확대에 초점을 맞춘 캠페인으로 해석된다.

리즈다 관계자는 “이번 브랜드 필름은 글로벌 뮤즈 이서의 자연스러운 일상을 통해 리즈다가 추구하는 피부가 좋아하는 메이크업을 보다 진정성 있게 보여주고자 기획했다”며 “메이크업을 위한 제품이 아닌 피부 컨디션부터 완성하는 아이돌프렙 메이크업의 가치를 많은 소비자들이 공감할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편, 리즈다는 오는 20일까지 무신사에서 단독 기획전을 진행한다. 기획전에서는 PDRN 스킨 글로우 선 프라이머를 비롯한 아이돌프렙 라인과 리즈다 대표 메이크업 제품을 최대 35% 할인된 가격으로 선보일 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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