[한강로 컷] 배우 한소희, 우아하며 모던한 매력 발산

배우 한소희. 자료=디올 ⓒDior 제공

배우 한소희가 해외일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다.

배우 한소희. 자료=디올 ⓒDior 제공

이날 한소희는 특유의 독보적인 분위기와 세련된 스타일링으로 독보적인 존재감을 드러냈다. 은은한 핑크 컬러와 모노톤 아이템을 조화롭게 매치한 감각적인 공항패션으로 우아하면서도 모던한 매력을 선보였다.

배우 한소희. 자료=디올 ⓒDior 제공

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김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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