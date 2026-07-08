[한강로 컷] 배우 한소희, 우아하며 모던한 매력 발산

배우 한소희가 해외일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다.
이날 한소희는 특유의 독보적인 분위기와 세련된 스타일링으로 독보적인 존재감을 드러냈다. 은은한 핑크 컬러와 모노톤 아이템을 조화롭게 매치한 감각적인 공항패션으로 우아하면서도 모던한 매력을 선보였다.
김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
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입력 : 2026-07-08 07:00:00 수정 : 2026-07-06 14:54:53
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배우 한소희가 해외일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다.
이날 한소희는 특유의 독보적인 분위기와 세련된 스타일링으로 독보적인 존재감을 드러냈다. 은은한 핑크 컬러와 모노톤 아이템을 조화롭게 매치한 감각적인 공항패션으로 우아하면서도 모던한 매력을 선보였다.
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