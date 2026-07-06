붉은사막, 웅카·데미안 어비스 진입 가능…캐릭터별 탐험 재미 강화

▲펄어비스 제공

펄어비스가 붉은사막의 캐릭터별 오픈월드 탐험 재미를 강화했다. 주인공 클리프에 이어 웅카와 데미안도 어비스 콘텐츠를 이용할 수 있게 됐으며, 신규 장비와 염색 기능도 추가돼 플레이 자유도가 한층 높아졌다.

펄어비스는 붉은사막 업데이트를 통해 웅카와 데미안의 어비스 진입을 지원한다고 6일 밝혔다.

이번 업데이트로 기존 클리프만 이용할 수 있었던 어비스 콘텐츠를 웅카와 데미안도 플레이할 수 있게 됐다. 이를 통해 이용자들은 캐릭터별 특성을 활용한 오픈월드 탐험과 전투를 더욱 다양하게 즐길 수 있다.

장비 콘텐츠도 대폭 확장됐다. 보스 장비를 포함해 클리프, 웅카, 데미안이 사용할 수 있는 신규 장비 47종이 추가됐으며, 웅카와 데미안은 쿠쿠새 관련 장비도 착용할 수 있도록 개선됐다. 다양한 장비 선택지를 제공해 캐릭터 성장과 수집의 재미를 높였다는 설명이다.

커스터마이징 기능도 강화했다. 그동안 염색이 지원되지 않았던 일부 위장복과 무기에 염색 기능을 적용해 이용자들이 보다 폭넓게 외형을 꾸밀 수 있도록 했다.

이와 함께 미니맵 테두리에 현재 추적 중인 의뢰만 표시되도록 인터페이스를 개선하는 등 게임 플레이 편의성을 높이기 위한 다양한 업데이트도 함께 진행했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]