[한강로 컷] 사랑스러운 공항패션 완성한 트와이스 나연

그룹 트와이스(TWICE)의 나연이 감각적인 공항패션으로 출국길을 화사하게 밝혔다. 나연은 해외일정을 위해 김포국제공항을 통해 중국 상하이로 출국했다.
이날 나연은 특유의 사랑스러우면서도 클래식한 무드가 돋보이는 스타일링으로 등장해 공항에 모인 취재진과 팬들의 시선을 한데 모았다.
김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
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입력 : 2026-07-07 06:57:00 수정 : 2026-07-06 14:38:28
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그룹 트와이스(TWICE)의 나연이 감각적인 공항패션으로 출국길을 화사하게 밝혔다. 나연은 해외일정을 위해 김포국제공항을 통해 중국 상하이로 출국했다.
이날 나연은 특유의 사랑스러우면서도 클래식한 무드가 돋보이는 스타일링으로 등장해 공항에 모인 취재진과 팬들의 시선을 한데 모았다.
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