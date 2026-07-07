[한강로 컷] 사랑스러운 공항패션 완성한 트와이스 나연

트와이스 나연. 자료=그로브(GROVE) 제공

그룹 트와이스(TWICE)의 나연이 감각적인 공항패션으로 출국길을 화사하게 밝혔다. 나연은 해외일정을 위해 김포국제공항을 통해 중국 상하이로 출국했다.

트와이스 나연. 자료=그로브(GROVE) 제공

이날 나연은 특유의 사랑스러우면서도 클래식한 무드가 돋보이는 스타일링으로 등장해 공항에 모인 취재진과 팬들의 시선을 한데 모았다.

트와이스 나연. 자료=그로브(GROVE) 제공

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김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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