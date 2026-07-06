이프아이, ‘7개 도시’ 첫 APAC 투어 포문…“잊지 못할 추억”

사진=하이헷엔터테인먼트

걸그룹 ifeye(이프아이)가 아시아·태평양(APAC) 투어 포문을 열며 글로벌 팬덤과 특별한 첫 만남을 가졌다.

이프아이는 지난 4일 타이베이에서 ‘ifeye 2026 APAC TOUR [If I]’의 첫 공연을 열었다. 데뷔 후 처음으로 진행하는 APAC 투어의 시작인 만큼 현장은 팬들의 뜨거운 함성으로 가득 찼다.

‘loverboy’로 공연의 막을 올린 이프아이는 ‘say moo!’, ‘Hazy (Daisy)’, ‘Touch’, ‘NERDY’, ‘BUBBLE UP’, ‘Padam Padam’, ‘r u ok?’, ‘friend like me’ 등 세트리스트로 무대를 수놓으며 팬들과 호흡했다. 이번 투어에서 처음으로 무대를 공개한 ‘I'll be there’를 비롯해 방탄소년단(BTS)의 ‘쩔어’ 커버까지 준비해 열기를 한층 끌어올렸다.

이프아이는 “올해 2월 공연에 이어 벌써 세 번째로 타이베이를 방문했다”며 “이번에 ‘If I’라는 이름으로 첫 투어를 시작하게 되어 더욱 뜻 깊다. 이 무대에서 여러분과 함께 우리가 상상했던 ‘If’를 현실로 만들어가고 싶다”고 소감을 밝혔다.

이어 “APAC 투어의 첫 시작을 아름답고 잊지 못할 추억으로 만들어주셔서 진심으로 감사드린다. 앞으로도 더욱 다양한 무대와 좋은 모습으로 팬 여러분의 사랑에 보답하는 ifeye가 되겠다”고 감사의 마음을 전했다.

이프아이는 타이베이를 시작으로 글로벌 팬들과 만남을 이어간다. 오는 18일 마카오, 25일 방콕, 27일 마닐라, 30일 멜버른, 8월 2일 시드니를 차례로 방문하며 아시아와 오세아니아 주요 도시에서 공연을 펼칠 예정이다. 서울 공연 일정은 추후 공개될 예정이다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]