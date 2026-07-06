판타지오, ‘김부장’으로 제작 경쟁력 입증…마의 시청률 20% 벽 ‘깨부쉈다’

종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 제작한 드라마 ‘김부장’이 단 4회 만에 시청률 20%를 돌파하는 기염을 토하며 가파른 흥행 상승세로 콘텐츠 제작 경쟁력을 입증하고 있다.

판타지오(032800, 회장 남궁견)는 자사가 제작한 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 4회의 전국 시청률이 21.6%를 기록했다고 오늘(6일) 밝혔다.

동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 ‘김부장’은 ‘세상에서 가장 평범한’ 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 ‘세상에서 가장 위험한’ 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.

지난 4일 방송된 ‘김부장’ 4회 시청률은 닐슨코리아 전국 기준 21.6%, 수도권 기준 22.7%를 기록했으며, 순간 최고 시청률은 25.1%까지 치솟아 자체 최고 시청률을 또다시 경신했다. 이는 동시간대는 물론 같은 날 방송된 전 채널 프로그램 가운데 가장 높은 수치로, 올해 최고 시청률 기록을 새롭게 썼다.

특히 방송 단 4회 만에 20%를 넘긴 성과는 역대 SBS 금토드라마 가운데 가장 빠른 기록이자, 안방극장 전체를 통틀어 약 2년 만에 ‘마의 20%’를 돌파한 드라마의 탄생이라는 점에서 시청자는 물론 업계의 이목을 집중시키고 있다.

이 같은 ‘김부장’의 폭발적인 흥행은 판타지오의 탄탄한 콘텐츠 제작 역량을 고스란히 보여주는 사례로 평가된다. 그동안 판타지오는 매니지먼트 사업을 탄탄한 기반으로 삼아 드라마, 영화, 공연 등 콘텐츠 사업 영역을 지속적으로 확대해 왔으며, 자체 IP를 활용한 제작 역량 강화에도 아낌없는 투자를 이어왔다.

판타지오 남궁견 회장은 “앞으로도 다양한 장르의 자체 IP를 지속적으로 확보·개발하고 완성도 높은 콘텐츠 제작에 적극 투자할 것”이라며 “콘텐츠 사업 경쟁력을 더욱 강화하고 기업의 지속 가능한 성장을 이끌어내겠다”라고 전했다.

한편, 드라마 제작 시장에서 확실한 존재감을 각인시킨 판타지오는 향후 콘텐츠 제작과 매니지먼트 사업 간의 시너지를 바탕으로 자체 IP 기반의 다채로운 콘텐츠 사업을 추진해 나갈 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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