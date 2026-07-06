베이비몬스터, 신곡 ‘I LIKE IT’ 뮤비서 청춘 영화 비주얼 과시

그룹 베이비몬스터가 청량하고 싱그러운 매력을 담은 ‘I LIKE IT’ 뮤직비디오를 깜짝 공개하며 글로벌 팬심 조준에 나섰다.

베이비몬스터는 오늘(6일) 미니 3집 ‘춤 (CHOOM)’의 수록곡 ‘I LIKE IT’ 뮤직비디오를 전격 공개했다. ‘I LIKE IT’은 컨트리 스타일의 기타 리프에 멤버들의 시원시원한 보컬이 어우러진 댄스곡이다. 이번 뮤직비디오는 곡이 지닌 발랄하고 경쾌한 에너지를 한 편의 청춘 영화 같은 연출과 산뜻한 여름 감성으로 풀어내 팬들의 뜨거운 반응을 모으고 있다.

공개된 영상은 탁 트인 바다 위 요트에서 바람을 만끽하는 베이비몬스터의 모습으로 시작된다. 이어 파릇한 잔디 정원, 수영장, 아이스크림 가게 등 낭만이 깃든 로케이션이 펼쳐지며, 멤버들은 계절의 생기를 머금은 화사한 비주얼과 통통 튀는 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

곡의 사랑스러운 무드를 극대화한 스토리텔링도 인상적이다. 편지를 발견한 순간의 떨림, 소원을 담아 띄운 풍등, 공중전화 부스에서 마음을 전하는 장면 등이 노랫말의 풋풋한 감정선과 맞물려 깊은 여운을 남긴다. 여기에 수줍은 설렘을 섬세하게 그려낸 멤버들의 표정 연기가 더해져 몰입감을 높였다.

러블리하면서도 중독성 넘치는 안무 역시 화제를 모으고 있다. 베이비몬스터는 꽃받침 포즈를 취하며 상큼하게 미소 짓는가 하면, 멜로디에 맞춰 가볍게 몸을 살랑이는 포인트 동작으로 연신 눈길을 끌었다. 그간 무대 위에서 보여줬던 강렬하고 역동적인 퍼포먼스와는 또 다른 매력에 글로벌 팬들의 호응이 쏟아지고 있다.

특히 영상 말미에는 앞서 양현석 총괄 프로듀서가 약속했던 미니 3집 첫 번째 트랙 ‘MOON’ 뮤직비디오 공개가 예고돼 기대감을 증폭시켰다. 동명의 타이틀곡 ‘춤 (CHOOM)’과 디지털 싱글 ‘SUGAR HONEY ICE TEA’에 이어 이번 ‘I LIKE IT’까지, 베이비몬스터의 변화무쌍한 콘셉트 소화력이 호평을 이끌어내고 있다.

한편, 베이비몬스터는 지난달 26일부터 28일까지 사흘간 서울 공연을 성황리에 마무리하며 두 번째 월드투어 ‘2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]’의 신호탄을 성공적으로 쏘아 올렸다. 이들은 오는 8일과 9일 일본 투어의 시작점인 고베로 이동해 글로벌 투어의 열기를 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]