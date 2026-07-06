'원조 서머퀸' 레드벨벳 온다…8월 3일 '벨벳 서머'

그룹 레드벨벳(Red Velvet) 완전체가 전격 컴백한다.

SM엔터테인먼트는 “레드벨벳이 오는 8월 3일 여름 미니앨범 ‘벨벳 서머(Velvet Summer)’를 발매한다”고 6일 밝혔다. 이번 앨범은 레드벨벳이 2024년 6월 발표한 ‘코스믹(Cosmic)’ 이후 약 2년 2개월 만에 완전체로 선보이는 신보로, 타이틀곡 ‘서핀 보이(Surfin' Boy)’를 포함한 총 5곡이 수록된다.

‘빨간 맛 (Red Flavor)’, ‘파워 업(Power Up)’, ‘음파음파 (Umpah Umpah)’, '퀸덤(Queendom)’ 등을 잇달아 히트시키며 K-팝 대표 '서머퀸'의 위상을 확고히 한 레드벨벳이다. 올여름 역시 새로운 스타일의 서머송으로 글로벌 리스너들의 플레이리스트를 제대로 책임질 예정이다.

앨범 발매에 앞서 8월 1~2일 양일간 고려대학교 화정체육관에서 ‘2026 레드벨벳 팬콘 <어 데이 인 레드 & 벨벳>(2026 Red Velvet FAN-CON <A Day in Red & Velvet>)’을 개최한다.

약 2년 간의 팀 공백기 동안 멤버들은 솔로 가수이자 배우로 활동해 왔다. 아이린은 올 초 솔로 앨범 ‘비기스트 팬’을 내고 아시아 투어를 진행했으며 조이역시 아시아 투어를 마치고 새 드라마 ‘유일무이 로맨스’ 방송을 앞두고 있다. 예리는 드라마 ‘아주르 스프링’의 주연으로 활약했으며, 슬기는 지난해 아이린과 유닛 앨범 발매 후 유튜브 콘텐츠를 공개하고 있다. 웬디 역시 솔로 가수로 활약하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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