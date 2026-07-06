크리스티아누 호날두가 6일 스페인과의 북중미 월드컵 16강전 공식 기자회견을 하고 있다. 사진=AP/뉴시스

포르투갈의 축구 스타 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 자신의 마지막 월드컵이 될 것이라고 전했다.

호날두는 6일 댈러스 스타디움에서 열린 스페인전 공식 기자회견에서 “이번이 제 마지막 월드컵이겠지만 내일 경기가 마지막 경기가 아니길 바란다”고 말했다. 포르투갈은 7일 스페인과 대회 16강전을 치른다.

1985년생인 호날두는 2006 독일 월드컵을 시작으로 이번 대회까지 6번이나 출전했다. 마흔이 넘어서도 월드컵에 출전하며 화제를 모았다. 다만 이번이 마지막 월드컵이 될 것으로 보인다. 그는 “제가 대표팀에서 은퇴하는 날은 언젠가 올 것”이라며 “중요한 건 열정이다. 매일 즐겨야 한다. 이번 월드컵에서 3골을 터뜨렸다. 나쁘지 않지 않나”라고 했다.

호날두는 조별리그에서 우즈베키스탄을 상대로 2골을 터뜨렸다. 32강전에서는 크로아티아를 상대로 페널티킥을 성공시키며 자신의 월드컵 토너먼트 통산 첫 득점을 해냈다.

가장 기억에 남는 월드컵이다. 호날두는 “경기장 밖에서의 경험이 환상적이었다”며 “팬들의 열정 덕분에 이번 월드컵이 가장 기억에 남을 것 같다. 정말 즐거웠다”고 말했다.

월드컵 우승이 자신의 이력을 완성하는 데 필수적인 것은 아니라고 했다. 호날두는 “인생에서 부족한 게 없다”며 “월드컵에서 우승한다고 해서 더 호날두가 되거나 덜 호날두가 되는 건 아니다”라고 전했다.

스페인 스타 라민 야말에 대해서는 “장래가 촉망되는 선수”라고 치켜세웠다. 그러면서도 “하지만 항상 스페인 대표팀 전체를 본다. 모두 훌륭한 선수들이다”라며 “준비가 철저할수록 축구 선수로서 오랫동안 살아남을 수 있다”라고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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