식지 않는 음바페 득점 행진… 프랑스, 8강서 ‘아프리카 최강’ 모로코와 격돌

사진=AP/뉴시스

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킬리안 음바페(프랑스)의 멈추지 않는 득점 행진, 이제 역사적으로 얽혀 있는 ‘아프리카 최강’ 모로코를 넘어야 한다.

음바페는 5일 미국 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 파라과이와의 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전에서 후반 25분 선제 결승골을 터뜨리며 1-0 승리를 이끌었다. 후반 16분 교체 투입된 데지레 두에가 불과 4분 뒤 상대 페널티박스에서 돌파하다 파라과이 수비수 디에고 고메스의 태클을 당해 페널티킥 찬스를 얻었다. 키커로 나선 음바페는 침착하게 골키퍼를 속이고 골대 오른쪽 구석으로 슈팅을 날려 골망을 흔들었다.

이날 경기는 스코어와 달리 거친 흐름으로 전개됐다. 특히 파라과이 선수들은 넘어졌다가 일어나면서 음바페의 정강이를 고의적으로 차는 등 공과 무관한 행동을 하며 눈살을 찌푸리게 했다. 하지만 결국에는 프랑스가 만들어낸 결정적인 기회를 막지 못했다.

이날 경기 전까지 6골을 기록했던 음바페는 7호골을 터뜨리며 리오넬 메시(아르헨티나)와 어깨를 나란히 했다. 또한 월드컵 통산 19골(19경기)을 터뜨리며 이 부문 1위인 메시(20골)에 1골 차로 접근했다. 자신이 가지고 있는 월드컵 토너먼트 최다 득점도 11골로 늘렸다.

2연속 월드컵 골든부트(득점왕)를 향해 나아간다. 이번이 3번째 월드컵인 음바페는 2022 카타르 대회에서 8골을 터뜨리며 생애 첫 득점왕을 차지했다. 메시와의 경쟁이 한층 흥미롭게 됐다. 아르헨티나는 오는 8일 이집트와 16강전을 치른다.

음바페의 시선도 8강전으로 향한다. 프랑스는 오는 10일 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 모로코와 맞대결을 벌인다. 방심할 수 없는 상대다. 모로코는 이번 대회 포함 2번의 월드컵에서 모두 8강에 진출할 강호다.

역사적 서사가 더해진 맞대결이다. 모로코는 1912년부터 1956년까지 프랑스와 스페인의 분할 통치를 받았다. 독립 이후에도 프랑스어 사용과 각종 행정 시스템 등에서 프랑스의 영향이 깊게 남아 있다. 또한 많은 모로코인이 경제적 기회를 찾아 대규모 프랑스 이민을 선택하기도 했다. 다만 최근에는 양국 관계가 개선되면서 경제적 협력 관계로 바뀌었다. 양국의 교역 규모도 꾸준히 확대되고 있다. 이런 배경 속에서 이번 모로코 축구대표팀에는 프랑스 리그1 소속 선수 5명이 포함돼 있다.

프랑스와 모로코는 2022 카타르 대회 4강에서도 만났던 경험이 있다. 당시에는 프랑스가 모로코를 2-0으로 꺾었다. 하지만 이번에는 만만치 않다는 평가다. 모로코는 이번 대회 조별리그부터 16강까지 5경기를 치르면서 단 한 번도 지지 않았다. 총 10골을 터뜨리며 4실점만 하는 탄탄한 공수를 자랑한다.

프랑스가 모로코를 꺾기 위한 해결책, 이번에도 음바페다. 음바페의 화끈한 득점력이 이어질 지 관심이 쏠린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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