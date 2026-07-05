이주연, 군살 제로 비키니 자태…‘우월한 전신 샷 비율’ 감탄 [스타★샷]

이주연이 시원한 여름 바캉스 패션을 뽐냈다. 출처=이주연 SNS

그룹 애프터스쿨 출신 배우 이주연이 시원한 바캉스 패션으로 근황을 전했다.

이주연은 5일 자신의 SNS 채널을 통해 “이것이 행복이쥥”이라는 글과 함께 야외 수영장에서 여유를 즐기는 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이주연은 레트로한 감성이 돋보이는 멀티 컬러 스트라이프 패턴의 비키니를 입고 군살 없는 탄탄한 몸매를 자랑하고 있다. 레드, 그린, 옐로우 등 다채로운 색감이 믹스된 브라탑에 골반 라인을 리본으로 묶는 스트링 바텀을 매치해 발랄하면서도 경쾌한 매력을 발산했다.

특히 이주연은 비키니 위에 강렬한 레드 컬러의 와이드 팬츠를 골반에 걸쳐 입는 로우라이즈 스타일로 연출해 트렌디하면서도 편안한 이지룩 리조트 웨어를 완성해 남다른 패션 감각을 뽐냈다.

이주연의 스타일리시한 근황을 접한 팬들은 댓글을 통해 “여전히 예쁘다”, “전신샷 비율이 정말 우월하다”, “보기만 해도 시원해진다” 등의 다양한 반응을 보이며 감탄을 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]