“퍼스널 컬러가 장원영”…블루 원피스 하나로 여름 올킬 [스타★샷]

장원영이 산뜻한 패션을 선보였다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 청량함 가득한 여름 패션으로 독보적인 비주얼을 자랑했다.

지난 4일 장원영은 자신의 SNS 계정에 체리와 리본 이모티콘과 함께 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 장원영은 글로벌 패션 브랜드의 행사장을 배경으로 특유의 사랑스러운 매력을 발산하고 있어 눈길을 끈다.

이날 장원영은 시각적으로 시원한 느낌을 주는 블루와 화이트 컬러의 세로 스트라이프 패턴 셔츠 원피스를 착용해 감각적인 스타일링을 선보였다. 특히 민소매 디자인에 넥라인을 따라 장식된 섬세한 화이트 레이스 프릴은 앤티크하면서도 러블리한 분위기를 배가시켰다.

원피스 전면부에는 화이트 컬러의 미니 단추가 세로로 배치되어 단정한 포인트를 더했으며 허리 라인의 밴딩 디테일이 슬림한 실루엣을 강조하는 동시에 자연스럽게 퍼지는 A라인 스커트로 소녀스러운 무드를 완성했다.

장원영의 근황을 접한 글로벌 팬들은 댓글을 통해 “블루 컬러가 퍼스널 컬러 수준으로 잘 어울린다”, “언제나 자신감 넘치는 당당한 애티튜드가 보기 좋다”, “열일하는 모습마저 완벽하다” 등의 다양한 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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