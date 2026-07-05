“35살 중 제일 귀여워” 이은지, 슬립 원피스 입고 ‘10kg 감량’ 인증

이은지가 건강한 근황을 공개했다. 출처=이은지 SNS

코미디언 이은지가 꾸준한 운동으로 완성한 건강한 근황을 공개해 화제를 모으고 있다.

지난 2일 이은지는 자신의 SNS를 통해 “35살 중에 제일 귀여운 듯”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이은지는 최근 유행하는 이른바 ‘MZ 앵글’ 구도로 포즈를 취하고 있다. 특히 새틴 슬립 원피스를 착용한 채 기존보다 한층 슬림해진 실루엣과 턱선을 드러내 눈길을 끌었다. 해당 게시글을 접한 누리꾼들은 긍정적인 반응을 보이며 응원을 이어가고 있다.

이 같은 외형적 변화의 배경에는 꾸준한 러닝이 있었던 것으로 알려졌다. 이은지는 지난해 자신의 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’를 통해 다이어트 경험담을 상세히 밝힌 바 있다. 당시 영상에서 그는 “한창 체중이 나갈 때는 65kg이었으나 현재는 56kg 정도를 유지하고 있다. 러닝을 시작하면서 약 10kg 감량에 성공했다”고 설명했다.

이어 “러닝을 시작한 이후 달릴 때를 고려해 자연스럽게 식사량을 조절하게 됐다”며 식습관 개선 효과를 함께 짚었다. 초기에는 2~3km만 뛰어도 체력적 한계를 느꼈으나 꾸준히 운동을 지속하며 감량 목표를 달성했다고 덧붙였다.

실제로 러닝은 대표적인 전신 유산소 운동으로 체중 감량에 효과적이다. 체중 70kg 성인을 기준으로 1시간 동안 러닝을 할 경우 약 700kcal가 소모된다. 스포츠 의학 전문가들 역시 러닝이 심폐지구력 향상과 하체 근력 강화는 물론, 체지방률을 낮추는 데 탁월한 효과가 있다고 조언한다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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