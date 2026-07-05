이주승 “올해 돌아가신 할아버지 말씀 따라”…우승 상금 1억 전액 쾌척

이주승이 상금 1억원 전액을 기부했다. 출처=이주승 SNS

배우 이주승이 숏드라마 서바이벌 프로그램에서 획득한 우승 상금 1억원을 전액 기부하며 따뜻한 행보를 보였다.

5일 이주승은 자신의 소셜미디어를 통해 “ENA 오디션 프로그램 ‘디렉터스 아레나’에서 받은 우승 상금 1억원을 한부모 가정 시설에 전액 기부했다”고 밝혔다.

이번 기부는 올해 세상을 떠난 조부의 뜻을 기리기 위한 결정으로 알려져 감동을 더하고 있다. 이주승은 “올해 돌아가신, 존경하는 할아버지께서 ‘좋은 일이 있을 때 항상 좋은 일을 하라’고 말씀하셨다”며 “그 말씀을 따라 상금을 기부하게 됐다”고 전했다. 이어 “할아버지가 많이 보고 싶다. 편히 쉬시라”며 고인을 향한 애틋한 그리움을 덧붙였다.

앞서 이주승은 지난 3일 종영한 ENA 디렉터스 아레나에서 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 최종 우승을 차지했다. 디렉터스 아레나는 영상 연출가들이 모여 숏드라마를 제작해 경쟁을 펼치는 서바이벌 프로그램이다.

이주승은 우승 직후 “살면서 1등은 처음 해본 것 같아 너무 행복하다”고 벅찬 소감을 밝히며 “부족한 감독을 훌륭하게 채워준 PD, 조감독, 촬영·조명 감독과 윤소이 배우를 비롯한 모든 스태프, 배우분들께 진심으로 감사하다”고 공을 돌린 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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