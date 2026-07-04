성적도, 인기도 최고…LG, 리그 역대 최소경기 홈 100만 관중 달성

사진=LG트윈스 제공

프로야구 LG가 새 발자취를 남겼다. KBO리그 역대 최소경기 홈 100만 관중을 달성했다.

LG는 4일 서울 잠실구장에서 한화와의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 홈경기를 치른다. 일찌감치 입장권 2만3750명이 모두 팔렸다. 올 시즌 35번째 홈 경기 매진 사례. 나아가 43경기 만에 홈 누적 관중 수 100만명을 넘어서게 됐다(총 100만8068명).

프로야구 관중 집계가 전산화된 2001년 이후 최소 경기 홈 100만 관중 기록이다. 종전 기록은 2012년 롯데, 2025년 삼성이 마크한 45경기다. 경기 당 평균 2만3443명의 팬이 방문했다. 이 부문에서도 1위를 달리고 있다.

그야말로 신바람을 내는 중이다. LG는 올 시즌 리그에서 가장 먼저 50승을 선착(50승31패), 선두 자리를 지키고 있다. 성적과 인기, 두 마리 토끼를 모두 잡고 있는 것이다.

LG는 팬들의 성원에 보답하기 위해 특별한 이벤트를 준비했다. 추첨을 통해 당첨된 팬 1명에게 ‘LG 스탠바이미 2 MAX’를 선물한다. 응모권은 기록 달성 다음 날인 5일 경기 전 잠실구장 1루 내야, 외야 출입구에서 배포한다. 이날 6회 말 추첨한다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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