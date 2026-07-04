“잠시만요! 보라언니 결혼하고 가실게요”…‘개콘’ 박은영, 5세 연하 사업가와 5일 웨딩마치

박은영이 결혼 소식을 알렸다. 출처=박은영 SNS

코미디언 박은영이 품절녀 대열에 합류한다.

오는 5일 박은영은 서울 영등포구의 한 웨딩홀에서 5세 연하의 사업가와 백년가약을 맺는다.

앞서 박은영은 자신의 SNS를 통해 청첩장을 공개하며 직접 결혼 소식을 전한 바 있다. 청첩장 속 “세상에 웃음을 주는 그녀를, 웃게 하는 한 남자를 만나 결혼합니다”라는 문구가 눈길을 사로잡는다.

이어 “힘들 땐 개그로, 싸울 땐 예능으로, 사랑할 땐 드라마로, 그리고 서로가 하루도 그립지 않은 날이 없도록 마음만은 다큐로 살겠습니다”라는 재치 있는 서약도 담겼다. 박은영은 해당 문구에 대해 “드라마 ‘눈이 부시게’ 등을 집필한 이남규 작가님께서 써주셨다”며 감사의 뜻을 표했다.

한편, 박은영은 지난 2012년 KBS 26기 공채 개그맨으로 데뷔해 ‘개그콘서트’ 등에서 활약했다. 특히 인기 코너 ‘뿜 엔터테인먼트’에서 “잠시만요! 보라 언니 ○○하고 가실게요!”라는 유행어를 히트시키며 대중의 큰 사랑을 받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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