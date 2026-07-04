한반도 안보 위해 힘써온 주한미군 위해…한화, 야구장 초청

사진=한화이글스 제공

‘특별한 추억이 될 수 있도록.’

한화이글스와 한화에어로스페이스가 의미 있는 자리를 마련했다. 지난 3일 잠실구장에서 열린 LG와 경기에 주한 미2사단 장병을 포함한 주한미군 장병과 가족 200여명을 초청했다.

이번 초청 행사는 한반도 평화와 안보를 위해 헌신해온 주한미군의 노력에 감사를 표하기 위해 마련됐다. 나아가 4일 맞이한 미국 건국 250주년을 축하하는 의미도 담았다.

경기를 맘껏 즐길 수 있도록 도왔다. 경기 전 응원도구 증정식이 진행됐다. 인기 K-컬처 콘텐츠인 야구 응원 문화를 경험할 수 있도록 준비했다.

박종태 한화이글스 대표이사, 문지훈 한화에어로스페이스 부사장이 주한미군을 대표해 참석한 미2사단 애런 헤익 준장과 메디나 애리얼 중령에게 응원봉과 응원타월을 전달했다. 야구장을 찾은 주한미군 장병과 가족 전원에게도 동일한 응원봉과 응원 타월을 선물했다.

한화이글스와 한화에어로스페이스는 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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