호주, 승부차기서 이집트에 패배…아시아 9개 팀 모두 탈락

사진=AP/뉴시스

호주가 승부차기 혈투 끝에 패배의 고배를 마셨다.

호주는 4일 미국 댈러스 스타디움에서 열린 이집트와의 ‘2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵’ 32강전서 연장전까지 1-1로 팽팽히 맞섰다. 승부차기 끝에 2-4로 패했다.

앞서 호주는 조별리그 D조로 분류됐다. 튀르키예(2-0 승), 미국(0-2 패), 파라과이(0-0 무) 등을 상대로 1승1무1패(승점 4)를 기록했다. 조 2위로 토너먼트에 진출했다. 2006 독일, 2022 카타르 대회에 이어 이번에도 토너먼트 첫 경기서 고개를 숙였다.

이른 시간 선제골을 내줬다. 전반 13분이었다. 프리킥 후속 상황에서 카림 하페즈가 오른쪽 측면에서 크로스를 올렸고, 이맘 아슈르가 헤더로 마무리했다. 후반 10분 기회가 왔다. 이집트가 자책골로 균형을 이뤘다. 에이든 오닐이 왼쪽 측면에서 차올린 프리킥이 이집트 수비수 모하메드 하니의 머리를 맞고 그대로 골망을 흔들었다.

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두 팀은 교체 카드를 활용하며 변화를 줬으나 승부를 가리지 못했다. 연장전에 돌입했다. 이집트가 공세를 펼쳤다. 연장 전반 3분 모하메드 살라가 회심의 슈팅을 날린 것이 대표적이다. 다만, 호주의 육탄 방어 속에서 좀처럼 추가 득점을 올리지 못했다.

희비는 승부차기에서 엇갈렸다. 호주는 1번 키커로 나선 해리 수타가 실축하면서 위기를 맞았다. 반면, 이집트는 1번 키커 마흐무드 사베르부터 2번 라미 라비아, 3번 살라까지 깔끔하게 넣으며 분위기를 탔다. 이 가운데 호주는 4번 키커 루카스 헤링턴이 골대를 강타하며 좌절했다. 이집트의 4번 키커 호삼 마지드가 성공하며 승리를 확정했다．

호주를 끝으로 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가는 모두 짐을 쌌다. 48개국으로 본선 참가국이 확대된 이번 대회에 AFC 소속 9개 나라가 도전장을 냈다. 한국을 비롯해 카타르, 이란, 사우디아라비아, 이라크, 요르단, 우즈베키스탄은 조별리그서 탈락했다. 일본, 호주는 32강서 발걸음을 멈췄다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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